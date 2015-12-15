به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی عصر امروز در تماس تلفنی با محمد بوهاری رییس‌ جمهوری نیجریه به بررسی تحولات اخیر جهان اسلام و حادثه اخیر در شمال آن کشور پرداخت.

رییس‌ جمهوری کشورمان در این گفتگو با اشاره سفر اخیر ایشان به تهران و نتایج ثمربخش آن در روابط دوجانبه و نشست سران کشورهای صادرکننده گاز، توسعه و گسترش روابط دو کشور را به نفع دو ملت و جهان اسلام عنوان کرد و خواستار همکاری مشترک برای تأمین امنیت در جهان اسلام شد.

روحانی با بیان اینکه ضروری است در شرایطی که تروریسم امنیت بسیاری از کشورهای مسلمان را تهدید می‌کند، مسلمانان دستِ اتحاد به یکدیگر بدهند، گفت: نباید اجازه دهیم تا اختلافات جزیی به درگیری و اختلافی عمیق تبدیل شود، چرا که حفظ جان مسلمانان وظیفه اصلی و همگانی است.

رییس‌ جمهوری ضمن جویا شدن وضعیت آسیب‌دیدگان این حادثه به ویژه رهبر شیعیان آن کشور، با بیان اینکه امروز همه مسلمانان راهی جز اتحاد و همدلی برای ساختن آینده کشورشان ندارند، گفت: دنیای اسلام امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به آرامش و حل و فصل مسالمت‌آمیز مشکلات دارد.

روحانی با تأکید بر ضرورت تشکیل گروه حقیقت‌یاب در قبال این حادثه، اظهار داشت: انتظار داریم دولت نیجریه در شرایط فعلی از همه آسیب‌دیدگان دلجویی کرده و با دستورات قاطع از تداوم هرگونه ناآرامی جلوگیری کند.

رییس‌ جمهوری با بیان اینکه امروز عده‌ای به دنبال تفرقه‌افکنی و اختلاف میان مسلمانان در کشورهای اسلامی هستند، گفت: همه باید نسبت به حفظ آبروی اسلام و وحدت مسلمانان در جهان حساس بوده و هوشیاری خود را افزایش دهیم.

روحانی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارایه هرگونه کمک به ویژه اعزام تیم‌های پزشکی، مداوای مجروحین و آسیب‌دیدگان حادثه و التیام آلام مردم تأکید کرد.

محمد بوهاری رییس‌ جمهوری نیجریه نیز در این مکالمه تلفنی با تشکر از حساسیت و پیگیری رییس‌ جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت مسلمانان جهان و نیجریه، تشریح این حادثه ناخوشایند، و تأکید بر تعهد خود به حفظ جان مسلمانان این کشور، بر عزم دولت نیجریه برای پیگیری دقیق علل و عوامل وقوع این حادثه اشاره و اظهار داشت: دستور داده‌ام گزارشی دقیق از این حادثه تهیه شود و خواسته‌ام تا مقامات استان نسبت به آن واکنش نشان دهند، همه تلاش خود را برای حفظ آرامش به کار خواهیم گرفت و در خصوص این حادثه با کسانی که کوتاهی کرده باشند، برخورد خواهد شد.