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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۴

اخبار فلسطین/

درگیری در اردوگاه قلندیا/ ۲ فلسطینی شهید شدند

درگیری در اردوگاه قلندیا/ ۲ فلسطینی شهید شدند

درگیری در اردوگاه قلندیا و شهادت دو فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست از جمله خبرهای امنیتی فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز به اردوگاه فلسطینی قلندیا در شمال قدس یورش بردند.

در جریان این حمله دو فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند و شماری نیز بازداشت شدند.

همچنین در یورش صهیونیست ها به اردوگاه قلندیا سه نظامی صهیونیست زخمی شدند.

فلسطین این روزها شاهد انتفاضه مردمی است انتفاضه ای که از اول اکتبر و در پی تشدید هتک حرمت صهیونیست ها به مسجدالاقصی در کرانه باختری به ویژه قدس آغاز شده است. انتفاضه جدید که به انتفاضه سوم یا قدس معروف است به دیگر مناطق فلسطین همچون نوارغزه و حتی اراضی اشغالی ۱۹۴۸ نیز سرایت کرده است.

کد مطلب 3001421
سمیه خمارباقی

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