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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲

تا پایان امسال؛

قدرت برق نصب شده نیروگاهی در یزد به ۲۵۰۰ مگاوات می‌رسد

قدرت برق نصب شده نیروگاهی در یزد به ۲۵۰۰ مگاوات می‌رسد

یزدـ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد گفت: تا پایان سال جاری قدرت برق نصب شده نیروگاهی به دو هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن صباغ زادگان، عصر امروز در پنل تخصصی فن بازار یزد با بیان اینکه در حال حاضر قدرت برق نصب شده نیروگاهی استان یزد دو هزار مگاوات است، اظهار داشت: تا پایان سال جاری با بهره برداری از طرح های در دست اقدام این میزان به دو هزار و ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.

وی با اشاره به برق نصب شده با سوخت فسیلی در کشور یادآور شد: قدرت برق نصب شده در این بخش ۷۵ هزار مگاوات است که در پیک مصرف تابستان، امکان افزای ش ۵۰ هزار مگاواتی نیز وجود دارد اما برای تولید این میزان برق، مقادیر قابل توجهی گازوئیل مصرف می‌شود.

صباغ زادگان تاکید کرد: مصرف گازوئیل برای تولید برق، علاوه بر هزینه‌های بسیار، مشکلات زیست محیطی نیز ایجاد می‌کند زیرا سوخت گازوئیل، گازهای مونوکسید نیتروژن، مونوکسید کربن و دی‌اکسید کربن در فضا پراکنده کرده و باعث آلودگی هوا می شود.

وی تصریح کرد: در کشور ما و به تبع آن استان یزد باید مانند کشورهای پیشرفته به سمت انرژی‌های تجدید پذیر برویم که اکنون در استان یزد امکان تولید برق از انرژی خورشیدی فراهم است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان یزد یادآور شد: دولت نیز تسهیلات خوب و مشوق‌هایی برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در نظر گرفته که از آن جمله می توان به خرید برق به صورت تضمینی از سرمایه گذاران در این زمینه اشاره کرد.

صباغ زادگان یادآور شد: دولت انرژی تولید نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات و کمتر را با قیمت ۹ هزار و ۷۷۰ ریال خریداری می‌کند و قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله نیز با سرمایه گذاران منعقد می کند.

کد مطلب 3002023

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