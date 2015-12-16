مشکلات بیمه رانندگان را در مجلس پیگیری می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رجب رحمانی در مراسم روز حمل و نقل که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهارداشت: فعالان عرصه حمل و نقل در توسعه و رونق اقتصادی نقش تعیین کننده دارند و رسیدگی به مشکلات موجود در این بخش، به خصوص برطرف ساختن مشکلات بیمه ای و نوسازی ناوگان حمل و نقل از مهمترین وظایف دولت و مجلس است که باید پیگیری شود.

وی افزود: با توجه به این که بودجه سال ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق بررسی می شود با کمک سایر نمایندگان استان پیگیر حل بیمه رانندگان هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد.

اصلاح نقاط حادثه خیز در اولویت باشد

رحمانی تصریح کرد: اصلاح نقاط حادثه خیز باید در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد و با توجه به این که خوشبختانه همه پروژه های راهسازی و اصلاح ورودی ها ردیف بودجه دارد انتظار می رود در این زمینه کارها شتاب بیشتری گیرد.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حضور وزیری توانمند و کاربلد در راس وزارت راه و شهرسازی و مدیران متعهد و پر تلاش در استان قزوین در حوزه راه این انتظار را داریم که بتوانیم فعالیت های حوزه راه را با روند مطلوب تری به سرانجام برسانیم و همچنان جایگاه استان را در این بخش حفظ کنیم.

رحمانی بیان کرد: اجرای هدفمندی یارانه ها در زمان خود اقدامی بزرگ بود و امروز نیز دولت باید با اصلاح این قانون نسبت به اختصاص بودجه کشور به کارهای زیربنایی و مهم مانند بهداشت، بیمه، درمان و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اقدام کند.

اتکا به داخل و اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود

رحمانی بیان کرد: در شرایط پسا برجام هم باید به توان داخلی اتکا کنیم و بدانیم برای توسعه وپیشرفت کشور نیازمند نیروها و ظرفیت داخلی هستیم و در کنار تعامل با دنیا به درون نگاه کنیم.

وی اضافه کرد: بجز دو کشور برای تعامل با همه جهان مشکلی نداریم اما باید کشور را بدون اتکا به خارج و درآمدهای نفتی بسازیم و استقلال خود را حفظ کنیم.

رحمانی تصریح کرد: اگر نفت به قیمت کمتر از ۴۰ دلار هم برسد نباید زانوی غم بغل کنیم و نگران شویم بلکه لازم است برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه داشته باشیم تا در همه شرایط قادر به اداره کشور با توان داخلی باشیم.

در ادامه میرزایی رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل استان گفت: در استان قزوین ۸۱ شرکت خمل و نفل کالا فعالیت می کند و ماهانه ۶۰ هزار برگ بارنامه صادر می شود.

وی افزود: این تشکل آمادگی دارد با ایجاد بیمه مسئولیت بخشی از درآمدهای این بخش را به فعالان این عرصه بازگرداند اما این کار مستلزم حمایت است.

در ادامه سید جلال موسوی رئیس انجمن رانندگان کالا هم گفت: حق بیمه رانندگان از مشکلاتی است که اگر دولت آن را حل نکند دغدغه ونگرانی رانندگان را دامن زده است.

وی افزود: رانندگان مسئولیت سنگینی در تامین سلامت مردم دارند و نباید با این مسائل تشویش ونگرانی آنها را بیشتر کرد.

در این مراسم از ۳۲ تن از فعالان عرصه حمل ونقل تجلیل شد.