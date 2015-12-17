دبیرخانه مشترک حوزه تجارت استان های شمالی تشکیل شود

:به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو درهمایش کشوری میز تجاری ترکمنستان که شامگاه چهارشنبه در هتل بوتانیک گرگان برگزار شد، اظهار کرد: این دبیر خانه انباید تنها خلاصه در میز تجاری ترکمنستان باشد، بلکه می توان مسائل کلی حوزه تجارت و صادرات را در این استان ها بررسی کرد و راه حل های مشترکی برای آن تدوین کرد.

وی افزود: ما نیازمند یک نقشه راه جامع صادراتی با شرایط پسا تحریم هستیم وادبیات قدیم حوزه تجارت دیگر در این زمان معنی نمی دهد چرا که در ظرفیت جهانی حوزه تجارت نیز تغییراتی ایجاد شده است.

صادقلو بیان کرد: این دبیرخانه می تواند روی نقشه صادراتی حوزه صادرات در حوزه کشورهای cis فعالیت کند و برای هر کدام بسته عملیاتی خود را داشته باشد و تدوین کند.

استاندار در ادامه تصریح کرد: ما باید از ظرفیت های پروتکل های بین دو کشور استفاده کنیم و از آن ها در ظرفیت مطالبات خود استفاده کنیم.

وی با بیان این که اگر قاعده معاملات اسلامی را رعایت نکنیم در حوزه تجارت رقابت هم نمی توانیم رقابت کنیم، گفت: باید بتوانیم به روح مشتری نفوذ پیدا کنیم و اگر بتوانیم کیفیت را در صادرات افزایش دهیم می توانیم به افزایش صادرات امیدوار باشیم.

رییس اتاق بازرگلنی هم در این همایش گفت: ترکمنستان به دلیل همسایه بودن با استان ما و قرابت فرهنگی که با استان ما دارد برای تجارت استان ما بسیار مهم است.

رمضان بهرامی افزود: ترکمنستان تا سال گذشته بازار اول صادرات ما بود ولی در حال حاضر به جایگاه دوم تنزل کرده است و حجم صادرات ما به ترکمنستان نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: ترکمنستان در دوران تحریم به ما اخم نکرد و همواره با ما تعامل خوبی داشت ولی چون اقتصاد ترکمنستان دولتی است باید از طریق مسیرهای دولتی موانع با این کشور رفع شود.