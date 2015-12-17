استاندار کرمانشاه از سد شرفشاه سومار بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان گیلانغرب از روند ساخت سد شرفشاه سومار بازدید به عمل آورد و از نزدیک روند عملیات اجرایی این پروژه را مورد بررسی قرار داد.

اسدلله رازانی در بازدید از سد شرفشاه سومار خواستار تسریع در عملیات احداث این سد شد و گفت: روند ساخت این سد باید شتاب بیشتری بگیرد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمانشاه نیز در حاشیه بازدید استاندار از سد شرفشاه در جمع خبرنگاران بیان کرد: این سد از ظرفیت ذخیره سازی ۱۲ میلیون متر مکعب آب برخوردار است.

وی در ادامه هزینه مورد نیاز برای اتمام عملیات احداث سد شرفشاه سومار را ۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال بودجه برای سد شرفشاه در نظر گرفته شده است.

کیاست امیریان افزود: مطالعاتی برای امکان تولید برق با استفاده از سد شرفشاه سومار در حال انجام است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: عملیات احداث سد شرفشاه سومار تا پایان سال ۹۶ به پایان برسد.