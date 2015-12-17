تشکل های مردم نهاد در استان تهران توسعه پیدا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاووش شهریور مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در حاشیه مراسم انجمن دیابت ملارد که ظهر پنجشنبه در سالن شهید طحانی این شهرستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به گشایش هایی که در فضای بین المللی حاصل شده و با برداشته شدن تحریم ها، سونامی اشتغال کشور را فرا می گیرد.

وی افزود: با حجم عظیم سرمایه گذاری هایی که در کشور تزریق می شود، گام های بسیار مثبت و سازنده ای برداشته خواهد شد.

شهریور گفت: بی گمان سال آینده با احساس آرامش مضاعفی همراه است و درآمدها و سبد خانوارها از وضعیت مطلوبی برخوردار می شود.

نقش سازندهNGO ها در پیشگیری از دیابت

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اشاره به تاثیرگذاریNGOها و تشکل های مردم نهاد در پیشگیری از شیوع دیابت گفت: دولت در طول دو سال اخیر اقدامات بسیار سازنده ای را در حوزه توسعه و افزایش تشکل های مردم نهاد لحاظ کرده و در آینده نیز این روند استمرار خواهد داشت.

وی افزود: مولفه بهداشت عنصری ضروری برای هر کشور و جامعه ای محسوب می شود و بخش اعظمی از اعتبارات و بودجه ها در دولت ها مصروف حوزه بهداشت ودرمان می شود.

شهریور عنوان کرد: شادی یکی از مولفه های حائز اهمیت در مهار دیابت است و با توسعه اشتغال، مبلمان شهری مناسب، ارتقای سطح زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی و رفاهی، نشاط اجتماعی به نحو مطلوب تری تامین و محقق می شود.

وی یادآور شد: مجموعه این عوامل توأم با تغذیه مناسب و اصولی، ضریب سلامت، بهداشت و امنیت روحی و روانی را در جامعه افزایش می دهد.