به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، به مناسبت ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص)، نمایشگاه عکس «تجلی مهر» با نمایش مجموعه‌ای از عکس‌های صحنه و پشت صحنه فیلم سینمایی «محمد رسول‌الله (ص)» برگزار می‌شود و فیلم محمد رسول الله (ص) به کارگردانی مجید مجیدی به نمایش گذاشته خواهد شد.

‎این نمایشگاه شامل آثاری از محمد فوقانی (نادر) است که جلوه‌هایی از مراحل تولید و پشت صحنه این اثر سینمایی به کارگردانی مجید مجیدی را به تصویر کشیده است.

‎مراسم افتتاح نمایشگاه «تجلی مهر» و نمایش فیلم محمد رسول الله (ص) یکشنبه ۸ شهریور، از ساعت ۱۶ الی۲۰ در موزه سینمای ایران برگزارخواهد شد.

این نمایشگاه تا ۱۲شهریور میزبان مخاطبان گرامی است. حضور در نمایشگاه و تماشای فیلم برای علاقه مندان آزاد و رایگان است.