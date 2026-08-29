  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۶

نمایش عکس‌های پشت صحنه فیلم «محمد رسول الله (ص)» در موزه سینما

نمایش عکس‌های پشت صحنه فیلم «محمد رسول الله (ص)» در موزه سینما

نمایشگاه عکس «تجلی مهر» با نمایش مجموعه‌ای از عکس‌های صحنه و پشت صحنه فیلم سینمایی «محمد رسول‌الله (ص)» افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، به مناسبت ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص)، نمایشگاه عکس «تجلی مهر» با نمایش مجموعه‌ای از عکس‌های صحنه و پشت صحنه فیلم سینمایی «محمد رسول‌الله (ص)» برگزار می‌شود و فیلم محمد رسول الله (ص) به کارگردانی مجید مجیدی به نمایش گذاشته خواهد شد.

‎این نمایشگاه شامل آثاری از محمد فوقانی (نادر) است که جلوه‌هایی از مراحل تولید و پشت صحنه این اثر سینمایی به کارگردانی مجید مجیدی را به تصویر کشیده است.

‎مراسم افتتاح نمایشگاه «تجلی مهر» و نمایش فیلم محمد رسول الله (ص) یکشنبه ۸ شهریور، از ساعت ۱۶ الی۲۰ در موزه سینمای ایران برگزارخواهد شد.

این نمایشگاه تا ۱۲شهریور میزبان مخاطبان گرامی است. حضور در نمایشگاه و تماشای فیلم برای علاقه مندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6930838
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها