حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی، معاون فرهنگی و امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بازخوانی حرکت تاریخی فردوس گفت: حادثه فردوس صرفاً روایت یک زلزله یا یک حادثه محلی نیست؛ بلکه روایت حضور و نقش‌آفرینی امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در کنار مردم و به میدان آوردن ظرفیت‌های مردمی برای خدمت‌رسانی است.

وی اظهار داشت: در جریان زلزله فردوس، آنچه اهمیت ویژه‌ای دارد، حضور میدانی امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و نقشی است که ایشان در ایجاد و تقویت یک حرکت مردمی برای خدمت به مردم آسیب‌دیده ایفا کردند.

حجت الاسلام عزت زمانی افزود: امام شهید در فردوس تنها ناظر یک حادثه نبودند؛ بلکه در میدان حاضر شدند و ظرفیت مردم را برای کمک و خدمت به مردم فعال کردند. این حرکت، نمونه‌ای روشن از نقش رهبری در به میدان آوردن مردم برای حل مسائل و خدمت به جامعه است.

معاون فرهنگی و امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت توجه به هویت‌های محلی و استانی گفت: برای ساختن یک هویت ملی بزرگ و جریان‌ساز، نباید از هویت‌ها و خاطرات محلی غافل شویم.

وی ادامه داد: بسیاری از حماسه‌های بزرگ ملی، ریشه در یک حادثه، یک خاطره و یک حرکت مردمی در گوشه‌ای از این سرزمین دارند. فردوس یک تجربه محلی است، اما پیام آن ملی است.

حجت الاسلام عزت زمانی تأکید کرد: هویت ملی از کنار گذاشتن هویت‌های محلی ساخته نمی‌شود؛ بلکه از دیده شدن، روایت شدن و پیوند خوردن همین تجربه‌ها و ظرفیت‌های محلی در ذیل یک افق مشترک شکل می‌گیرد.

وی گفت: امروز بازخوانی حرکت فردوس، فرصتی برای بازخوانی یک الگوست؛ الگویی که در آن امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با حضور در میدان، مردم را به حرکت درمی‌آورند و ظرفیت‌های مردمی را برای خدمت و حل مسئله فعال می‌کنند.

حجت‌الاسلام عزت زمانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم امروز یک هویت ملی جریان‌ساز و مردمی خلق کنیم، باید هویت‌ها و سرمایه‌های محلی و استانی را جدی بگیریم و آن‌ها را در یک روایت بزرگ ملی به هم پیوند دهیم.

وی تاکید کرد: روایت فردوس، روایت یک شهر تنها نیست؛ روایت نقش رهبری امام شهید در به میدان آوردن مردم و تبدیل ظرفیت مردمی به یک حرکت خدمت‌رسان و جهادی است.