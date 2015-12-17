به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم بی نیاز با تشریح جزئیات برنامه‌های هفته حمل و نقل ۱۳۹۴، گفت: در این هفته روز پنج شنبه ۲۶ آذرماه به حمل و نقل جاده ای اختصاص یافته است كه همایش روز حمل و نقل در مركز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار و در این همایش ضمن حضور انجمن‌ها و تشكل‌های صنفی حمل ونقل جاده‌ای از پروژه داشبورد مدیریتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای كه شامل اطلاعات گسترده در حوزه حمل و نقل است؛ رونمایی می‌شود.

وی افزود: ۲۷ آذرماه ۱۳۹۴ به حمل و نقل ریلی اختصاص یافته است كه علاوه بر دیدار با تشكل‌های صنفی ریلی از یك رام ریل باس بهره برداری و ساخت ۶ دستگاه واگن مسافری و امضای ساخت ۲۰۰ دستگاه واگن مسافری VIP آغاز خواهد شد. روز شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴به عنوان حمل و نقل دریایی نام‌گذاری شده است كه برنامه دیدار با تشكل های صنفی دریایی پیش بینی شد است.

رئیس مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در روز یكشنبه به مناسبت هفته حمل و نقل نشست تخصصی حمل ونقل ریلی و توسعه شهری با محورهای تجریه شهر توكیو و رویكردهای جدید و طراحانه در حمل ونقل شهری توسط شركت عمران شهرسازی جدید برگزار خواهد شد.



افتتاح ۲۸ كیلومتر آزادراه ساوه – همدان



بی نیاز با اشاره به اینكه یكشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۴ به عنوان روز حمل و نقل هوایی نام‌گذاری شده ‌است، تصریح كرد: روز دوشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ با نام "زیرساخت های حمل و نقل و راه روستایی" افتتاح ۲۸ كیلومتر آزادراه ساوه – همدان با حضور معاون اول رئیس جمهور در دستور كار قرار دارد.

رئیس مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی اعلام كرد: سه شنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۴ با عنوان "راهداری، پشتیبانی و كنترل كیفی" نام‌گذاری شده است كه در این روز آغاز عملیات راهداری زمستانی و مانور راهداران را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: بزرگداشت هفته حمل و نقل از حیث اطلاع رسانی فعالیت های دست اندركاران حوزه حمل و نقل كشور، گرامیداشت زحمات تلاشگران خستگی ناپذیر در حوزه های مختلف و برنامه ریزی جهت تحقق حقوق شهروندان در حوزه حمل و نقل از طریق ارتباط مستقیم با مردم حائز اهمیت است كه در این هفته با مشاركت سازمانها و شركتهای تابعه برنامه های متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، اطلاع رسانی، برنامه های تبلیغی و انتشاراتی و برنامه های ارتباط مردمی برگزار می‌شود.

رئیس مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینكه در تاریخ تحولات صنعت حمل و نقل در كشور، روزهای سرنوشت سازی بوده اند كه نقشی تعیین كننده در انسجام شبكه حمل و نقل داشته اند و ۲۶ آذرماه سال ۱۳۶۲، از شمار چنین روزهایی است، یادآور شد: در بحبوحه جنگ تحمیلی، حدود ۱۰۰ كشتی حامل كالا در بنادر جنوبی كشور، در انتظار تخلیه بار بود و بروز بحران ناشی از اتمام ذخیره كالاهای اساسی در كشور، تهدید كشتی های منتظر از سوی عراق نگرانی هایی را برای مسئولان فراهم آورده بود.

بی نیاز افزود: در همین روزها، رهبر كبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در پیامی تاریخی، كامیونداران كشور را به مشاركت در تخلیه هر چه سریع تر كشتی ها فراخواندند و با همت این دلیرمردان، كشور از وضعی بحرانی خارج شد.

رئیس مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی گفت: در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی، به پاس حماسه آفرینی غیور مردان ایران اسلامی در سال ۱۳۶۲ و لبیك به فرمان رهبر كبیر انقلاب، در تقویم رسمی كشور روز ۲۶ آذر به عنوان روز «حمل و نقل» نامگذاری شد.

بی نیاز در ادامه با اشاره به اینكه روز اول دیماه مصادف با آغاز عملیات راهداری زمستانی است، ابراز داشت: حفظ و نگهداری راه‌ها در فصل زمستان اهمیت بسزایی در ایمنی عبور و مرور و رسیدگی و امداد رسانی به موقع به حادثه دیدگان در جاده ها دارد و همچنین موجب كاهش تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از سوانح رانندگی خواهد شد.

وی افزود: اول دی‌ماه یاد آور خدمات مردان بی ادعایی است كه در سرمای طاقت فرسا با كمال خلوص و در پی خدمت صادقانه به هموطنان خویش و حفظ و حراست از سرمایه های ملی كشور هستند.

یادآور می‌شود به پاسداشت زحمات تلاشگران عرصه حمل و نقل در كشور از ۲۶ آذر ماه تا یكم دی‌ماه با عنوان «هفته حمل و نقل» نامگذاری شده است. امسال نیز همچون سال‌های گذشته با شروع راهداری زمستانی از یكم دی ماه حدود ۱۵ هزار راهدار در مناطق برف‌گیر و در جاده‌های سراسر كشور مستقر خواهند شد.