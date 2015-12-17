برنامه ساخت ۲۳ هزار کیلومتر جاده در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در گفتگو با روزنامه الشروق، درباره مواجهه ایران با تروریسم و داعش گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در حال مبارزه با تروریسم بوده و در طول این سالها زخمهای فراوانی از تروریسم خورده است. بر همین اساس ایران هیچگاه با گروههای منفور تروریسم و بهویژه داعش سر سازش نداشته و قاطعانه مبارزه کرده و این نکته از بزرگترین و برجستهترین مشخصههای انقلاب اسلامی ایران است.
وی گفت: امروز کشورهای اسلامی از تروریسم داعش بسیار در رنج هستند و فجایع عظیمی در برخی کشورهای اسلامی از جمله یمن، سوریه، عراق، لیبی و افغانستان در حال رخ دادن است و معتقد هستم کشورهایی نظیر ایران و الجزایر میتوانند با همکاری و رایزنیهای گسترده خود برای حل این مسائل و کاهش آلام مسلمانان راهکار پیدا کنند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در گفتگو با روزنامه و شبکه تلویزیونی البلد که عنوان سومین روزنامه پرتیراژ الجزایر را دارد، گفت: ایران از توانمندیها و تجربیات بسیاری در زمینههای راهسازی و مسکنسازی، کشاورزی و تکنولوژیهای نوین برخوردار بوده و قادر است این دانش و تجربه را به طرف الجزایری انتقال دهد.
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و الجزایر گفت: همینجا از فعالان اقتصادی و بخش خصوص کشورتان دعوت میکنم که به ایران بیایید و از نزدیک دستاوردهای ایران را مشاهده کنید.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به دکتر اصغر فخریه کاشان قائممقام وزیر در امور بینالملل و تامین مالی ماموریت داد تا مقدمات این بازدید را فراهم و همچنین تفاهمنامهها و توافقات بین بخش خصوص دو کشور را پیگیری کند.
هیئت اعزامی وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه و هماهنگکننده مذاکرات نشستها و اجلاس شامل دکتر آخوندی رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و الجزایر، دکتر اصغر فخریه کاشان قائممقام وزیر در امور بینالملل و تامین مالی و شهرام اجتهادی معاون مدیرکل حوزه وزارتی است.
عدم وجود پرواز مستقیم بین دو کشور، مشکل حملونقل و عدم وجود خط مستقیم کشتیرانی و عدم ارائه خدمات و تسهیلات بندری به کشتیهای با پرچم ایران همانند کشتیهای الجزایری برخی از مشکلات و موانع همکاری ایران با کشور الجزایر است.
دیدار آخوندی با وزیر راه و وزیر خدمات عمومی الجزایر
وی همچنین در دیداری جداگانه با بوجمعه الطلع وزیر راه و همچنین عبدالقادر وعلی وزیر خدمات عمومی این کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و الجزایر با انتقاد از وضعیت نامطلوب سطح مبادلات اقتصادی دو کشور که میزان آن حدود ۴ تا ۶ میلیون دلار در سال است گفت: با بسته شدن پرونده هستهای ایران و رفع تمامی تحریمها به ویژه تحریمهای پولی و بانکی، زمان آن فرا رسیده تا سطح مبادلات اقتصادی را به سطح مبادلات سیاسی ارتقای دهیم.
آخوندی با اشاره به مواضع سازنده الجزایر در قبال پرونده هستهای ایران اظهار داشت: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامههای قبلی خود را لغو کرد و قطعنامه جدیدی صادر و اعلام کرد که ایران هیچ انحرافی نداشته است. این اتفاق نشان داد که جمهوری اسلامی ایران همواره با صداقت و به درستی عمل کرده است و مواضع کشورهایی نظیر الجزایر که در مسئله هسته ای از ایران دفاع کردهاند، مواضعی بر حق بوده است.
وزیر راه و شهرسازی ایران، گفت: ایران و الجزایر دارای پیشینه سیاسی خوبی هستند و سطح مبادلات سیاسی دو کشور در حد قابل قبولی قرار دارد و جای تعجب دارد که این دو کشور در زمینه اقتصادی سطح مبادلاتشان بسیار نازل باشد.
وی همچنین بر لزوم توسعه همکاریهای دو جانبه تهران ـ الجزیره تاکید کرد و گفت: فرصتها و ظرفیتهای فراوانی برای گسترش مناسبات فی مابین وجود دارد و دو کشور میتوانند سطح همکاریهای خود را در بخشهای مختلف از جمله مسکن، راهسازی، نفت و گاز ارتقاء دهند.
آخوندی همچنین افزود: ایران پیشرفتهای زیادی کرده است و این توانایی را دارد تا در زمینههای راهسازی، مسکن، خودرو، کشاورزی و دامپروری و همچنین انتقال تکنولوژی به الجزایر کمکهای فراوانی انجام دهد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر رفع تمامی موانع و مشکلات بین روابط دو کشور به وزرای حمل ونقل و خدمات عمومی الجزایر پیشنهاد داد تا برای تسریع در انجام امور و پیگیری روند کار تماسهای مستقیم با هم برقرار کنند.
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و الجزایر در پایان از فعالان اقتصادی الجزایر برای بازدید از دستاوردهای اقتصادی ایران دعوت کرد به ایران بیایند و از نزدیک شاهد رشد اقتصادی ایران باشند.
بوجمعه الطلع وزیر راه الجزایر در دیدار با وزیر راه و شهرازی کشورمان، گفت: ما در نظر داریم تا ۲۳ هزار کیلومتر جاده سازی در کشورمان انجام دهیم که از این مقدار ۱۲۰۰ کیلومتر آن بزرگراه است. برای انجام این حجم راه مایل هستیم از توانمندی شرکتهای ایرانی استفاده کنیم.
همچنین عبدالقادر وعلی وزیر خدمات عمومی الجزایر در گفتگو با وزیر راه و شهرسازی کشورمان گفت: در کشور ما مشکلات بوروکراتیک فراوانی وجود دارد اما در تلاش هستیم تا تمامی این موانع را برطرف کنیم و سطخ مبادلات اقتصادی با ایران را افزایش دهیم.
نظر شما