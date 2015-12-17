دانشگاه راهکارهای ترویج بیمه در جامعه را مطالعه کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر پنج‌شنبه در جلسه ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایر اردبیل تصریح کرد: دولت به دنبال تحت پوشش قرار دادن تک‌تک آحاد جامعه در صندوق‌های بیمه است.

وی بابیان اینکه خدمات صندوق‌ها متفاوت بوده و باید به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی برای توسعه جوامع فعالیت کنند، افزود: درعین‌حال در موضوع بیمه اجتماعی روستایی دولت با پرداخت سهم ۸۵ درصدی و سرمایه‌گذاری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی به دنبال تحت پوشش قرار دادن جامعه روستایی و عشایر است.

استاندار اردبیل با تأکید به‌ضرورت تبلیغ این نوع بیمه در روستاها و دهکردی توسط کارگزاران بیمه در خصوص سهم صداوسیما در فرهنگ‌سازی ادامه داد: هرچند صداوسیما می‌تواند تولید برنامه داشته باشد اما این مهم باید قویاً از سوی کارگزاری‌ها اجرا شود.

خدابخش به‌ضرورت ساماندهی کارگزاری‌های بیمه روستایی و عشایر در استان تأکید کرد و متذکر شد: اینکه ۷۸ کارگزاری فعال است و در برخی شهرها به‌مراتب تعداد بیشتر است نیازمند ساماندهی است.

وی به‌ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فعال‌سازی کارگزاری‌ها اشاره کرد و گفت: درعین‌حال درخواست امور عشایر برای دریافت کارگزاری قابل‌قبول است و باید به هر شیوه‌ای که می‌توان بیمه را در بین روستایی و عشایر فرهنگ‌سازی کرد.

استاندار اردبیل مشارکت دهیاران در امر بیمه را به‌مراتب مؤثرتر دانست و افزود: اینکه تمامی روستاییان و عشایر بالای ۱۸ سال می‌توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند قابل‌توجه است و دلایلی که از بیمه استفاده نمی‌کنند باید احصا شود.

خدابخش در خصوص طرح این دلیل که روستاییان با برخورداری از دفترچه بیمه علاقه‌مند به بیمه ازکارافتادگی و مستمری نیستند، خواستار یکسان‌سازی بیمه‌ها شد تا مطالبه روستاییان تأمین شود.

وی همچنین تأکید کرد: اگر به دنبال افزایش تحت پوشش‌ها هستیم لازم است خدمات سایر بیمه‌ها نیز به خدمات بیمه روستایی اضافه شود تا استفاده از آن جذابیت لازم را داشته باشند.

وی افزود: درگذشته این روابط انسانی بود که در بروز اتفاقات حوادث یاری گر مردم بود و امروز بیمه‌ها عهده‌دار این موضوع هستند و بی‌شک اگر توجیه منطقی برای روستایی و عشایر صورت گیرد به سمت بیمه خواهند آمد.

استاندار اردبیل تأکید دولت را پوشش هر ایرانی به بیمه دانست و متذکر شد: درواقع به دنبال این هستیم هر ایرانی از یک جایی مستمری داشته باشد.