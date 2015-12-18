قطعنامه شورای امنیت برای قطع منابع مالی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیران دارایی ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را با هدف قطع منابع مالی گروه داعش تصویب کردند.

«جیکوب لو» وزیر دارایی آمریکا، ریاست این نشست وزیران دارایی کشورهای عضو شورای امنیت را برعهده داشت و طبق این قطعنامه هر فرد، گروه یا دولتی که با گروه داعش تحت هر شرایطی و در معاملات مالی با داعش همکاری داشته باشد، تحریم خواهد شد.

این قطعنامه از همه کشورها می خواهد با تصویب قوانینی، هرگونه معامله مالی شهروندان خود با گروه داعش را جرمی جنایی اعلام کنند.

قطعنامه تازه شورای امنیت همچنین از همه کشور‌های می‌خواهد به طور قاطعانه راه های معاملات مالی گروه داعش را که بیشتر از طریق قاچاق مواد نفتی و فروش عتیقه انجام می شود، ببندند. گزارش ها حاکی است این گروه از طریق فروش نفت و عتیقه ماهیانه ده‌ها میلیون دلار در آمد دارد.

پیشتر وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که گروه داعش تا پیش از ماه اکتبر سال جاری ماهانه ۴۷ میلیون دلار در ماه درامد داشته است.

در همین زمینه، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز هفته گذشته گفته بود که بخش زیادی از درآمد گروه داعش، از طریق فروش نفت تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش نویس این قطعنامه توسط روسیه و آمریکا تهیه شده بود. این قطعنامه تصریح می‌کند که درآمد‌های حاصل از معاملات گروه داعش مصادره خواهد شد.