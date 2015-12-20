به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از ثبت نام داوطلبین دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و چهارمین روز از نام نویسی متقاضیان کاندیداتوری در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، صبح امروز(یکشنبه) در ستاد انتخابات کشور و حوزه های انتخابیه سراسر کشور آغاز شد.

ثبت نام ۸۹۷ نفر در روز اول ثبت نام

بنابر آخرین آماری که صبح امروز دبیر ستاد انتخابات اعلام کرد در اولین روز ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی ۸۹۷داوطلب ثبت نام کرده اند.

بت کلیا هم ثبت نام کرد

از صبح امروز نیز نزدیک به ۱۵ داوطلب به وزارت کشور مراجعه کرده اند که از میان آنها تنها چهره شناخته شده بت کلیا نماینده آشوریان مجلس شورای اسلامی است.

بازدید بروجردی از ستاد انتخابات کشور

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در وزارت کشور از روند ثبت نام وادطلبان انتخابات مجلس بازدید کرد. وی البته گفت که قصد کاندیداتوری از حوزه انتخابیه بروجرد دارد.

معاون احمدی نژاد هم کاندیدا شد

همزمان با دومین روز ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی فاطمه واعظ جوادی معاون محمود احمدی نژاد در سازمان حفاظت از محیط زیست برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

وی با اشاره به اینکه مستقل در این انتخابات شرکت می کنم گفت: در بحث قوانین محیط زیستی می توان نظم بهتری را منظور کرد.

هادی غفاری هم آمد

دقایقی پیش هادی غفاری هم به وزارت آمد و گفت که قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارد. وی با تاکید براینکه با هیچ حزب و گروهای برای حضور در انتخابات رایزنی نداشته است ، گفت: اما قطعا طیف اصلاح طلب از من حمایت خواهند کرد.

گفتنی است هادی غفاری بدلیل نقض مدارک نتوانست ثبت نام کند.

ثبت نام علیرضا دهقان

علیرضا دهقان گوینده اخبار ورزشی که در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از حوزه اندیمشک نماینده بود با حضور در وزارت کشور در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز ثبت نام کرد.

این داوطلب گفت که از حوزه اهواز وارد انتخابات می شود.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم نام نویسی کرد

ولی الله اسماعیلی سخنگوی فراکسیون اصولگرایان در مجلس هشتم هم با حضور در وزارت کشور برای مجلس دهم نام نویسی کرد.

پشنگ هم آمد

محمد رضا پشنگ نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی با حضور در وزارت کشور نامزد دوره دهم مجلس شد.

مقیمی: ستادی برای ثبت نام نمایندگان فعلی در خانه ملت نداریم

امروز ظهر محمد حسین مقیمی از ستاد انتخابات کشور و محل استقرار خبرنگاران در وزارت کشور بازدید کرد.

وی در جریان بازدید در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس گفته اند که یک ستادی برای ثبت نام نمایندگان فعلی مجلس در خانه ملت ایجاد شود، گفت: ستادی برای ثبت نام نمایندگان فعلی در خانه ملت نداریم

رئیس ستاد انتخابات در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آماری از حضور چهره های مطرح برای ثبت نام در انتخابات خبرگان دارید؟ گفت: همه چهره ها برای ما مطرح هستند و سعی ما هم این نیست که بین کاندیداها فرقی قائل شویم و آمار مربوط به آنان را جدا کنیم.

مقیمی با تاکید بر اینکه تلاش ما برگزاری انتخابات سالم و قانونی است، درباره روند انتخاب اعضای هیات های اجرایی نیز اظهار داشت: در انتخاب اعضای هیات اجرایی، قانون را ملاک قرار داده ایم.

ثبت نام ۱۳۱۱ داوطلب تا ساعت ۱۳

سخنگوی وزارت کشور هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و آخرین آمر ثبت نام کنندگان را تا ساعت ۱۳ امروز اعلام کرد. طبق آمار اعلامی امیری ، امروز ۴۶۹ داوطلب در مجلس شورای اسلامی امروز ثبت نام کرده اند که ۵۱ نفر آنان زن هستند.

امیری گفت: یک هزار و ۳۱۱ داوطلب نمیندگی مجلس شورای اسلامی تاکنون ثبت نام کرده اند که بیشترین فراوانی سن ثبت نام کننده در انتخابات مجلس ۴۶ تا ۵۰ سال است که ۴ نفر از آنان بین ۷۱ تا ۷۵ سال سن دارند.

هادی غفاری ثبت نام کرد

هادی غفاری که مدارکش ناقص بود مجددا به وزارت کشور آمد و در دهمسن دوره انتخابات مجلس ثبت نام کرد.

نواب از حوزه آذربایجان غربی کاندیدا شد

سید ابوالحسن نواب از حوزه آذربایجان غربی کاندیدای انتخابات مجلس شد. وی نماینده اش را برای ثبت نام به وزارت کشور فرستاد.

غرضی برای نمایندگی مردم تهران کاندید شد

سید محمد غرضی با حضور در وزارت کشور برای حضور در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

وی از حوزه انتخابیه تهران کاندیدای هر دو انتخابات شده است.

ثبت نام حضرتی، اطاعت و وکیلی

در ساعات پایانی دومین روز ثبت نام انتخابات مجلس، جواد حضرت مدیر مسئول روزنامه اعتماد، وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار و جواد اطاعت فعال اصلاح طلب بطور همزمان به وزارت آمدند و در این این انتخابات ثبت نام کردند.

مقیمی: ۱۶۰۹ نفر داوطلب نمایندگی مجلس شدند

محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری اظهار کرد: تا ساعت ۱۶ امروز یکشنبه، هزار و ۶۰۹ نفر در سراسر کشور ثبت نام کرده اند که هزار و ۱۶۵ نفر ثبت نامشان قطعی شده است و ۳۶۴ نفر در حال ثبت نام هستند.

وی افزود: تعداد ثبت نام کنندگان امروز یکشنبه ۷۴۶ نفر است. همچنین ۸۳ نفر از هزار و ۶۰۹ نفر خانمها هستند.