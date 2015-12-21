رزمی کاران قمی ۳ مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور را به دست آوردند

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های کیک بوکسینگ سبک نیو فول کنتاکت قهرمانی مردان کشور روز گذشته در تهران به کار خود پایان داد و تیم هیئت ورزش‌های رزمی قم موفق به کسب ۴ مدال از این مسابقات شد.

وی افزود: در این مسابقات که در ورزشگاه شهید حیدرنیای تهران برگزار شد تیم کیک بوکسینگ قم توانست ۳ مدال طلا و یک مدال برنز در رده‌های مختلف سنی به دست آورد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: در این رقابت‌ها که در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به انجام رسید و ۲۵۰ ورزشکار سبک نیو فول کنتاک کیک بوکسینگ در آن حضور داشتند رزمی کاران قمی علاوه بر کسب ۴ مدال، جام اخلاق این مسابقات را از آن خود کردند.

محمدزاده بیان داشت: نخستین مدال طلای تیم رزمی قم در رده سنی نوجوانان به دست آمد و علیرضا اختیاری در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم صاحب نشان طلا شد و همین ورزشکار در پایان مسابقات رده سنی نوجوانان عنوان فنی‌ترین ورزشکار این مسابقات را نیز از آن خود کرد.

وی عنوان کرد: دومین مدال طلای قم در رده سنی جوانان توسط مصطفی معروف خانی در دسته به اضافه ۸۰ کیلوگرم به دست آمد ضمن اینکه علی اصغر کربلایی در وزن منهای ۵۰ کیلو گرم برسکوی سوم قرار گرفت و برنز گرفت.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: در رده سنی بزرگسالان آرمین کونانی نماینده استان قم در دسته منهای ۷۲ کیلوگرم صاحب نشان طلا و عنوان قهرمانی شد تا سومین مدال طلای تیم فول کنتاکت سبک نیو فول کنتاکت قم به دست آید.

محمدزاده افزود: مسعود میرزا‌زاده در سمت مربی و سرپرست تیم رزمی کاران سبک نیو فول کنتاک کیک بوکسینگ قم در این دوره از مسابقات برعهده داشت.