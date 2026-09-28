برگزاری ۴۵۴ دوره آموزشی امدادی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علیمحمدی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای افزایش سطح دانش و مهارتهای امدادی، طی دوره مورد گزارش مجموعاً ۴۵۴ دوره آموزشی در حوزههای مختلف برگزار شده است.
وی افزود: در بخش آموزشهای تخصصی امداد و نجات، ۴۸ دوره آموزشی با ظرفیت یک هزار و ۱۵۲ نفر برگزار شده که با هدف ارتقای توانمندی و آمادگی تخصصی نیروهای امدادی انجام شده است.
آموزش ضمن خدمت کارکنان هلالاحمر
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان ادامه داد: همچنین ۲۸ دوره آموزش ضمن خدمت بهصورت دورهای برای کارکنان و نیروهای مرتبط با جمعیت هلالاحمر استان برگزار شده که در مجموع سه هزار و ۶۲۸ نفر/دوره از این آموزشها بهرهمند شدهاند.
آموزش همگانی برای کاهش آسیبهای حوادث
علیمحمدی با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در کاهش آسیبهای ناشی از حوادث، گفت: در این بخش نیز ۳۷۸ دوره آموزشی برگزار شده و اقشار مختلف جامعه از آموزشهای امدادی و آمادگی در برابر حوادث بهرهمند شدهاند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه آموزشهای تخصصی و همگانی یکی از محورهای مهم جمعیت هلالاحمر برای ارتقای آمادگی جامعه و افزایش توان پاسخگویی در زمان وقوع حوادث است.
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