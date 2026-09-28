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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

احمدی: پروژه‌های نیمه‌تمام شیروان تعیین تکلیف شوند

احمدی: پروژه‌های نیمه‌تمام شیروان تعیین تکلیف شوند

شیروان- فرماندار شیروان بر تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، هماهنگی بین دستگاه‌ها و مدارا با مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی در کمیته برنامه‌ریزی شیروان که پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام که با دستور استاندار و نماینده شهرستان تعریف شده‌اند، اظهار کرد: جلسات هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع برگزار شود.

وی در ادامه افزود: با توجه به شرایط حساس کشور و تلاش دشمن برای ایجاد نارضایتی، مدیران با گفت‌وگو با مردم مدارا کرده و با پرهیز از تنش‌آفرینی تا حد ممکن قانون به نفع مردم تفسیر شود.

در ادامه جلسه، دبیر کمیته برنامه‌ریزی شیروان و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر ضرورت پیگیری جدی اعتبارات تأکید کرد و از مدیران خواست در سازمان‌های مرکزی و اداره کل با ایجاد هماهنگی لازم، نظرات شهرستان در تنظیم اعتبارات اعمال شود.

کاظم‌پور بیان کرد: پیگیری فعال مدیران شهرستانی برای جلوگیری از انتقال اعتبارات به سایر مناطق و رسیدن به سطح ملی ضروری است و روسا موظف به پیگیری پروژه‌ها، احصای آنها و هماهنگی با رابط سازمانی برای مبادله موافقت‌نامه هستند.

در این جلسه، روسای ادارات مختلف نقطه‌نظرات خود را با فرماندار و دبیر کمیته برنامه‌ریزی شیروان مطرح کردند و فرماندار با استماع نظرات مطرح‌شده، بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد اهداف توسعه شهرستان تأکید کرد.

کد مطلب 6961375

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