ورزشکاران آذربایجان غربی در دفاع از آرمان ‌های انقلاب پای کار است

به گزارش خبرنگار مهر ، سجاد بیرامی ظهر دوشنبه در دومین یادواره شهدای ورزشکار استان که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، خانوادههای معظم شهدا، پیشکسوتان، قهرمانان و جامعه ورزش در زورخانه امام علی(ع) ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: جامعه ورزش، جوانان و قهرمانان همواره پای انقلاب، کشور، آرمانها و ایران عزیز ایستادهاند و این همراهی را در عرصههای مختلف به اثبات رساندهاند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار استان افزود: در جریان جنگ رمضان، آذربایجان غربی افتخار تقدیم ۲۲ شهید ورزشکار را دارد و جامعه ورزش استان نیز در این ایام با راهاندازی موکبها، اجرای برنامههای مختلف و اعلام مواضع، در کنار مردم و کشور حضور داشت.
بیرامی ادامه داد: جامعه ورزش آذربایجانغربی در جنگ ۱۲ روزه نیز با حضور فعال و مسئولانه، همراهی خود را با کشور و آرمانهای انقلاب نشان داد و این حضور و همبستگی جای قدردانی دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با اشاره به حضور ورزشکاران استان در بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ گفت: در این دوره از رقابتها، ۲۰ ورزشکار و مربی از آذربایجانغربی در رشتههای مختلف حضور دارند و خوشبختانه شاهد نتایج ارزشمند ورزشکاران استان در این آوردگاه آسیایی هستیم.
وی افزود: در برخی رشتهها ورزشکاران استان موفق به راهیابی به مراحل پایانی و فینال شدهاند که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای ورزش آذربایجان غربی است.
بیرامی همچنین با اشاره به موفقیت فاطمه مجلل، بانوی روئینگسوار ارومیهای، در بازیهای آسیایی خاطرنشان کرد: کسب مدال طلای تاریخی مجلل در روئینگ، افتخاری بزرگ برای ورزش ایران و آذربایجانغربی است و این موفقیت را به جامعه ورزش، مردم استان و خانواده این قهرمان تبریک میگوییم.
وی در ادامه از حضور خانوادههای معظم شهدا و جامعه ورزش در این یادواره قدردانی کرد و گفت: برگزاری یادواره شهدای ورزشکار فرصتی برای گرامیداشت یاد و نام قهرمانانی است که در کنار میدان ورزش، در میدان دفاع از کشور نیز ایستادند و جان خود را تقدیم ایران اسلامی کردند.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت از ورزشکاران و توجه به ظرفیتهای موجود، شاهد درخشش بیشتر قهرمانان استان در میادین ملی و بینالمللی باشیم و راه و نام شهدای ورزشکار نیز در جامعه ورزش استان زنده و ماندگار بماند.
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