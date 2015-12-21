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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

یک مسئول در هیئت فوتبال خراسان شمالی:

حضور تیم فوتسال بانوان خراسان شمالی درمسابقات قهرمانی کشور

حضور تیم فوتسال بانوان خراسان شمالی درمسابقات قهرمانی کشور

بجنورد - مسئول روابط عمومی هیئت فوتبال خراسان شمالی گفت: تیم فوتسال بانوان نوجوان خراسان شمالی خود را مهیای حضور در نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشور در گلستان می‌کند.

محمد نامور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یازده فوتسالیست بانوی خراسان شمالی از اول دی ماه امسال در مسابقات قهرمانی کشور که جنبه انتخابی در تیم ملی را نیز دارد، شرکت می‌کنند.  

وی افزود: مبینا صاحبی مفرد، زهرا اسماعیلی، زهرا سمیعی، فاطمه علیزاده، فاطمه محمدی، مهسا قشلاقی، بهاره محمد پور، نیلوفر ایزانلو، شقایق شرفی، فاطمه ایزانلو و نازنین محمد پور تیم فوتسال بانوان جوان این استان را تشکیل می‌دهند.

نامور با بیان اینکه این مسابقات به مدت چهار روز برگزار می‌شود تصریح کرد: تیم استان به مربی گری میترا محمدی و سرپرستی سمیه وحدانی تا چهارم دی ماه جهت پیگیری این رقابت‌ها در مینودشت به مصاف حریفان خود می‌روند.

کد مطلب 3005832

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