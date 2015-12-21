بستر برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان قزوین فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی ظهر دوشنبه با حضور در دفتر حجت الاسلام قابل رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین گفت: با تعامل و همکاری هیئت های اجرایی ونظارت و بازرسی باید تلاش کنیم انتخاباتی سالم، قانونی توام با آرامش و درکمال امنیت در سطح استان برگزار شود.

وی افزود: همه موظفیم بستر مناسبی برای مشارکت همه جانبه و حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کنیم تا آینده کشور تضمین شود.

رحیمی تصریح کرد:انتخابات همواره در کشور اهمیت ویژه ای داشته و مشارکت مردم در انتخاب مسئولان کشور بیانگر مردم سالاری دینی است که بخوبی شکل گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین یادآورشد: در این ایام شاید رفتارهایی از سوی برخی افراد سربزند که مشکل ساز باشد لذا باید با پرهیز از رفتارهای غیرقانونی، فضا را برای حضور و مشارکت حداکثری مردم و برگزاری انتخاباتی باشکوه آماده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قزوین با تاکید بر لزوم رقابت سالم بین جریان های سیاسی و نامزدها تصریح کرد: حضور سلایق مختلف سیاسی به افزایش شور و نشاط انتخاباتی کمک می کند و برای تحقق این هدف باید آستانه تحمل خود را بالا ببریم و زمینه حضور داوطلبان را در چارچوب قانون فراهم کنیم.

رحیمی گفت: دست اندرکاران برگزاری انتخابات هم از نامزدها انتظار دارند اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و از تخریب یکدیگر بپرهیزند.

وی ادامه داد: نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات می توانند نسبت به معرفی برنامه های خود اقدام کنند تا مردم با شناخت و آگاهی بیشتری در پای صندوق های رای حضور پیدا کرده و رای دهند و انتظار داریم قبل از زمان تعیین شده تبلیغات زودهنگام نداشته باشند.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به لزوم رعایت قانون، امانتداری و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس یادآورشد: همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، ناظران، بازرسان، نامزدها، تشکل ها و جریان های مختلف سیاسی و اقشار مختلف مردم باید تلاش کنند انتخابات به بهترین شکل برگزار شود.

وی افزود: هیات های اجرایی با استفاده از افراد متدین، خداترس، منصف و قانون مدار در شعب اخذرای به اعتماد مردم کمک کرده و موجب مشارکت بیشتر مردم می شوند.

رحیمی بر تعامل و همکاری نزدیک هیات های اجرایی و نظارت در برگزاری انتخابات تاکید کرد و افزود: اگر کمبود و یا نقصی در فرآیند برگزاری انتخابات دیده شود می توان با تذکر به موقع و با همدلی و تعامل صادقانه مشکلات را مرتفع کرد.

حجت الاسلام قابل: همه اقدامات بر اساس قانون باشد

حجت الاسلام علی قابل رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین در این دیدار با اشاره به لزوم تفاهم و همکاری در اجرای مطلوب انتخابات بیان کرد: همه اقدامات و فعالیت ها باید در چارچوب قانون پیگیری شود که در این صورت، در پایان انتخابات، مجریان و ناظران هم راضی خواهند شد.

وی افزود: مردم آگاه کشور همواره با احساس تکلیف در صحنه های مختلف بویژه در انتخابات حضور یافته اند و ما باید قدردان آنها باشیم و این بار نیز از همه انتظار داریم با حضور در پای صندوق های رای موجب ایجاد شور و نشاط در انتخابات شوند و با این کار دشمن را مایوس کنند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان تصریح کرد: از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی هم تشکر می کنیم که با آمدن به صحنه و رعایت قانون، فضا را گرم کرده و موجب مشارکت مردم در این رویداد مهم می شوند.