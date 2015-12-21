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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۰

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین:

بستر برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان قزوین فراهم است

بستر برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان قزوین فراهم است

قزوین- رئیس ستاد انتخابات استان قزوین گفت: با تعامل وهمکاری هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی و تمهیدات پیش بینی شده بستر مناسبی برای برگزاری باشکوه انتخابات در استان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی ظهر دوشنبه با حضور در دفتر حجت الاسلام قابل رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین گفت: با تعامل و همکاری هیئت های اجرایی ونظارت و بازرسی باید تلاش کنیم انتخاباتی سالم، قانونی توام با آرامش و درکمال امنیت در سطح استان برگزار شود.

وی افزود: همه موظفیم بستر مناسبی برای مشارکت همه جانبه و حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کنیم تا آینده کشور تضمین شود.

رحیمی تصریح کرد:انتخابات همواره در کشور اهمیت ویژه ای داشته و مشارکت مردم در انتخاب مسئولان کشور بیانگر مردم سالاری دینی است که بخوبی شکل گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین یادآورشد: در این ایام شاید رفتارهایی از سوی برخی افراد سربزند که مشکل ساز باشد لذا باید با پرهیز از رفتارهای غیرقانونی، فضا را برای حضور و مشارکت حداکثری مردم و برگزاری انتخاباتی باشکوه آماده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قزوین با تاکید بر لزوم رقابت سالم بین جریان های سیاسی و نامزدها تصریح کرد: حضور سلایق مختلف سیاسی به افزایش شور و نشاط انتخاباتی کمک می کند و برای تحقق این هدف باید آستانه تحمل خود را بالا ببریم و زمینه حضور داوطلبان را در چارچوب قانون فراهم کنیم.

رحیمی گفت: دست اندرکاران برگزاری انتخابات هم از نامزدها انتظار دارند اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و از تخریب یکدیگر بپرهیزند.

وی ادامه داد: نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات می توانند نسبت به معرفی برنامه های خود اقدام کنند تا مردم با شناخت و آگاهی بیشتری در پای صندوق های رای حضور پیدا کرده و رای دهند و انتظار داریم قبل از زمان تعیین شده تبلیغات زودهنگام نداشته باشند.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به لزوم رعایت قانون، امانتداری و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس یادآورشد: همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، ناظران، بازرسان، نامزدها، تشکل ها و جریان های مختلف سیاسی و اقشار مختلف مردم باید تلاش کنند انتخابات به بهترین شکل برگزار شود.

وی افزود: هیات های اجرایی با استفاده از افراد متدین، خداترس، منصف و قانون مدار در شعب اخذرای به اعتماد مردم کمک کرده و موجب مشارکت بیشتر مردم می شوند.

رحیمی بر تعامل و همکاری نزدیک هیات های اجرایی و نظارت در برگزاری انتخابات تاکید کرد و افزود: اگر کمبود و یا نقصی در فرآیند برگزاری انتخابات دیده شود می توان با تذکر به موقع و با همدلی و تعامل صادقانه مشکلات را مرتفع کرد.

حجت الاسلام قابل: همه اقدامات بر اساس قانون باشد

حجت الاسلام علی قابل رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین در این دیدار با اشاره به لزوم تفاهم و همکاری در اجرای مطلوب انتخابات بیان کرد: همه اقدامات و فعالیت ها باید در چارچوب قانون پیگیری شود که در این صورت، در پایان انتخابات، مجریان و ناظران هم راضی خواهند شد.

وی افزود: مردم آگاه کشور همواره با احساس تکلیف در صحنه های مختلف بویژه در انتخابات حضور یافته اند و ما باید قدردان آنها باشیم و این بار نیز از همه انتظار داریم با حضور در پای صندوق های رای موجب ایجاد شور و نشاط  در انتخابات شوند و با این کار دشمن را مایوس کنند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان تصریح کرد: از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی هم تشکر می کنیم که با آمدن به صحنه و رعایت قانون، فضا را گرم کرده و موجب مشارکت مردم در این رویداد مهم می شوند.

 

 

 

کد مطلب 3005976

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