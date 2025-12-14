به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی در همایش استانی هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با اشاره به سابقه بیش از یک قرن برگزاری انتخابات در کشور اظهار کرد: نخستین انتخابات عمومی ایران ۱۱۹ سال پیش برگزار شد و اگرچه دارای کاستیهایی بود، اما نقطه آغاز حاکمیت مردم بر سرنوشت خود محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه مردمسالاری دینی در سال ۱۳۵۷ بهصورت عینی تحقق یافت، افزود: سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت چهار مؤلفه اصلی انتخابات سالم و پرشور است و صیانت از این میراث گرانبها، یعنی حق انتخاب مردم، وظیفه همگانی است.
رئیس ستاد انتخابات استان همدان با اشاره به برگزاری مداوم انتخابات حتی در سختترین شرایط از جمله دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: برگزاری و نظارت بر انتخابات صرفاً یک مأموریت اداری نیست، بلکه تکلیف شرعی است و صیانت از آرای مردم بهعنوان حقالناس برعهده همه مجریان و ناظران انتخابات قرار دارد.
امرایی با تأکید بر ضرورت همافزایی حوزه اجرا و نظارت، گفت: این دو حوزه مکمل یکدیگر هستند و هدف مشترک آنها برگزاری انتخاباتی سالم و مطلوب است؛ انتظار میرود با اجرای دقیق قانون و تعامل سازنده، انتخابات پیش رو در تراز نظام مردمسالاری دینی برگزار شود.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در ستاد انتخابات استان، ستادهای شهرستانی و کمیتههای وابسته، بیان کرد: برنامهریزیهای لازم در حوزه زیرساختهای اجرایی انجام شده و این روند با همکاری مجموعه نظارت ادامه خواهد داشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با تأکید بر فراهمسازی زمینه مشارکت سلایق مختلف سیاسی، ابراز امیدواری کر د انتخابات شوراها در ۱۱ اردیبهشت سال آینده با مشارکت گسترده و پرشور مردم برگزار شود.
رئیس ستاد انتخابات استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری تمامالکترونیک انتخابات پیش رو، خاطرنشان کرد: آموزش مجریان و ناظران در این زمینه ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید بهصورت دقیق پیشبینی و اجرا شود.
نظر شما