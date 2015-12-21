آمار کاندیداهای انتخابات مجلس در آذربایجان شرقی به ۱۶۲ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی عصر دو شنبه در گفت و گو با خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات استان با بیان اینکه از صبح امروز سومین روز ثبت نام از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی آغاز شد، افزود: در روز اول ثبت نام ۵۸ نفر باحضور در فرمانداری های مختلف استان برای ورود به مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که دیروز نیز این آمار به ۸۹ نفر رسید و امروز و در پایان سومین روز ثبت نام از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز این آمار به ۱۶۲ نفر افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ حوزه انتخابیه در آذربایجان شرقی وجود دارد، افزود: از این ۱۶۲ نفر ۶۶ نفر در فرمانداری تبریز ثبت نام کرده اند و علاقه مند برای ورود به مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو هستند.

شبستری خیابانی از ثبت نام ۱۴ زن نیز از حوزه های انتخابیه آذربایجان شرقی برای ورود به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: ثبت ‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس تا روز جمعه چهارم دی ماه ادامه خواهد داشت و داوطلبان باید با در دست داشتن مدارک لازم به فرمانداری‌ های حوزه‌ های انتخابیه اصلی استان مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با بیان اینکه تاکنون مواردی از تخلفات کاندیداهای احتمالی به مراجع قضایی اعلام شده است، گفت: افرادی که در انتخابات ثبت‌ نام کرده یا قصد ثبت ‌نام دارند حق نصب بنر در سطح شهرها و روستاهای استان را ندارند.

شبستری همچنین افزود: تاکنون فقط شش نفر از ۱۹ نماینده فعلی آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.