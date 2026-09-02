آخرین وضعیت مجروحان حملات دشمن آمریکایی به جزایر لاوان و قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از شهادت چهار نفر و مجروح شدن ۶۵ نفر درپی حمله شب گذشته (سه‌شنبه، ۱۰ شهریور) دشمن آمریکایی به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک خبر داد و گفت: دو نفر از شهدا در محل حادثه و دو نفر دیگر به‌دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان به شهادت رسیدند.

شاهرخی در این‌باره توضیح داد: در حال حاضر بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب به‌عنوان مرکز اصلی درمان مجروحان، در حال ارائه خدمات تخصصی به مجروحان است. بیمارستان سیریک نیز هشت مجروح را بستری کرده و اقدامات درمانی لازم برای آن‌ها در حال انجام است. در بیمارستان میناب، شش نفر از مجروحان در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و ۲۶ نفر در بخش‌های جراحی تحت درمان قرار دارند.

وی ادامه داد: در این مدت، ۳۶ نفر از مجروحان پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی تخصصی و با توجه به مساعد بودن وضعیت عمومی، از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

شاهرخی با اشاره به وضعیت بیماران بستری در ICU گفت: حال عمومی یکی از شش بیمار بستری‌شده در بخش مراقبت‌های ویژه مساعد نیست و این بیمار اینتوبه شده است.

وی تأکید کرد: امکانات تشخیصی و درمانی مورد نیاز در بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب فراهم است و تیم‌های حمایتی و پشتیبانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس آمادگی کامل برای ارائه خدمات و اعزام نیروهای تخصصی را دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به حضور تیم پزشکی تخصصی در بیمارستان میناب، گفت: شب گذشته، سه جراح عمومی، سه متخصص بیهوشی و سه متخصص طب اورژانس همراه متخصصان ارتوپدی، اورولوژی، رادیولوژی و جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان میناب مستقر بودند و به مجروحان این حادثه خدمات درمانی ارائه کردند. با توجه به حضور پزشکان متخصص در بیمارستان میناب، نیازی به اعزام پزشک متخصص از بندرعباس وجود نداشت، با این حال تیم‌های تخصصی مستقر در بندرعباس برای اعزام و پشتیبانی بیشتر آمادگی کامل داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین درباره مجروحان حملات اخیر در دیگر مناطق استان، گفت: درپی حمله به جزیره لاوان، شش مجروح توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان‌های بندرلنگه و پارسیان اعزام شدند و روند درمان آن‌ها در این مراکز پیگیری شد.

وی درباره وضعیت مجروحان حملات شب گذشته به جزیره قشم نیز اظهار کرد: در این حملات چهار نفر مجروح شدند که به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم منتقل شدند. سه مجروح پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی، آزمایش‌های لازم و معاینه توسط متخصصان طب اورژانس و سایر متخصصان، با حال عمومی مناسب از بیمارستان ترخیص شدند و یک مجروح در بیمارستان بستری است.