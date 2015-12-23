به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در فرمانداری تهران برای کاندیداتوری انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرد.

وی در جمع خبرنگاران درباره جهت‌گیری مجلس آینده، گفت: فکر می‌کنم مجلس آینده موضوعات مهمی را پیش‌رو داشته باشد، یکی از موضوعاتی که باید بتوان نسخه قانونی مناسبی را در صورت نقص قانون داشته باشیم، مساله خروج از رکود است.

طلا افزود: مجلس باید در حوزه نظارت به صورت مناسب عمل کند. آنچه امروز نیاز داریم، مساله اقتصاد و معیشت مردم است که متاسفانه در برخی موضوعات در این زمینه کم‌کاری می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا پیش‌بینی می‌کنید مجلس آینده با اکثریت اصولگرایان تشکیل شود؟ گفت: اجازه دهید مردم انتخاب کنند؛ هر چه به انتخاب مردم باشد، مورد قبول و احترام همه است.