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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

«دو در بيست» و «چهل تیکه» در رادیو صبا

«دو در بيست» و «چهل تیکه» در رادیو صبا

دو برنامه «دو در بيست» و «چهل تیکه» روی آنتن رادیو صبا می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دو در بیست» عنوان برنامه تولیدی است كه روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه پخش می شود. این مسابقه كه از بخش هایی چون اطلاعات عمومی، فرهنگی، سلامت و بیست سوالی تشكیل شده دو شركت كننده در بیست دقیقه به رقابت می پردازند.

این برنامه كاری از گروه تفریحات و مسابقات به تهیه كنندگی صدیقه كریمی و گویندگی رامتین چیت سازان است.

رادیو صبا هر روز از ساعت ۶ صبح تا ۲۲  روی موج fm  ردیف ۱۰۵.۵  پخش می شود.

با چهل تیكه در رادیو صبا همراه شوید

«چهل تیكه» عنوان برنامه ای تولیدی است كه در طول هفته هر روز از شنبه تا جمعه به مدت ۶۰ دقیقه روی آنتن رادیو صبا می رود.

این برنامه تركیبی از بخش هایی چون نمایش های طنز، رادیو فیلم، گزارش و مسابقه های كوتاه است كه روز پنجشنبه سسوم دی ماه به موضوع شبكه های مجازی اختصاص دارد. این برنامه هر روز ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش می شود.

«چهل تیكه» كاری است از گروه تفریحات و مسابقات تولید و پخش ۲ به تهیه كنندگی رضا عزتی و گویندگی احسان همتی كه همه روزه از این رادیو روی موج FM ردیف ۱۰۵.۵ پخش می شود.

کد مطلب 3007593
محیا رضایی کلانتری

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