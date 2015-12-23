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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۱۴

رئیس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان:

جدایی«پوشاک و مد» از «صنعت نساجی» به تولید منسوجات ضربه زده است

جدایی«پوشاک و مد» از «صنعت نساجی» به تولید منسوجات ضربه زده است

اصفهان- رئیس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: صنعت پوشاک و مد و نساجی که باید همچون دو یار با هم‌ پیوستگی داشته باشند، به دلیل جدایی، تولید منسوجات را با ضربه سختی مواجه کرده است.

محمد ذره‌بینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز در کشور ترکیه به خاطر هم‌پیوستگی صنعت نساجی و صنعت مد و پوشاک توانسته بر صنعت پوشاک ایران احاطه یابد.

وی بیان داشت: عدم همراهی صنعت پوشاک و مد با صنعت نساجی باعث ضعف تولید و بازار این صنعت در ایران شده است.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه صنعت نساجی در ایران با صنعت مد و پوشاک گره نخورده است، افزود: در کشوری مانند ترکیه و ایتالیا این دو، همگام و عجین هستند.

وی با تأکید بر اینکه از این منظر، برگزاری نمایشگاه‌ها برای گره‌ زدن تولیدات نساجی با صنعت مد و پوشاک بسیار حایز اهمیت است، ادامه داد: این حلقه مفقوده باعث آسیب پذیری صنعت نساجی در ایران شده و از طریق فضاهایی مانند نمایشگاه ها باید به جبران این خلأ پرداخت.

رئیس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: متأسفانه صنعت نساجی کشور، زنجیره تأمین بازار نیست و اتصال این صنعت به بازار مد و پوشاک می تواند در فضای نمایشگاه اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به لزوم رصد کردن اولویت های پژوهشی از میان مشارکت کنندگان و صنعتگران حاضر در نمایشگاه‌ها بیان داشت: حضور شرکت‌های دانش بنیان و ارائه تسهیلاتی برای حمایت از حضور نمایشگاهی آنان می‌تواند از راهکارهای این موضوع باشد.

وی افزود: طراحی کارگاه‌های حرفه‌ای و کاربردی به صورت همزمان با نمایشگاه و طراحی رویدادهایی برای معرفی شرکت‌های دانش بنیان به سرمایه‌گذاران نیز از دیگر مواردی است که باید در برگزاری این نمایشگاه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

ذره بینی اعلام کرد: دعوت از فعالان مطرح صنعت پوشاک نیز باید در برنامه‌ریزی‌های نمایشگاهی قرار گیرد تا ارتباطات لازم ایجاد شود.

رئیس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام کرد: متأسفانه صنعت نساجی کشور، زنجیره تأمین بازار نیست و اتصال این صنعت به بازار مد و پوشاک می‌تواند در فضای نمایشگاه اتفاق بیفتد.

کد مطلب 3007652

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