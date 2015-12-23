جدایی«پوشاک و مد» از «صنعت نساجی» به تولید منسوجات ضربه زده است

محمد ذره‌بینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز در کشور ترکیه به خاطر هم‌پیوستگی صنعت نساجی و صنعت مد و پوشاک توانسته بر صنعت پوشاک ایران احاطه یابد.

وی بیان داشت: عدم همراهی صنعت پوشاک و مد با صنعت نساجی باعث ضعف تولید و بازار این صنعت در ایران شده است.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه صنعت نساجی در ایران با صنعت مد و پوشاک گره نخورده است، افزود: در کشوری مانند ترکیه و ایتالیا این دو، همگام و عجین هستند.

وی با تأکید بر اینکه از این منظر، برگزاری نمایشگاه‌ها برای گره‌ زدن تولیدات نساجی با صنعت مد و پوشاک بسیار حایز اهمیت است، ادامه داد: این حلقه مفقوده باعث آسیب پذیری صنعت نساجی در ایران شده و از طریق فضاهایی مانند نمایشگاه ها باید به جبران این خلأ پرداخت.

رئیس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: متأسفانه صنعت نساجی کشور، زنجیره تأمین بازار نیست و اتصال این صنعت به بازار مد و پوشاک می تواند در فضای نمایشگاه اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به لزوم رصد کردن اولویت های پژوهشی از میان مشارکت کنندگان و صنعتگران حاضر در نمایشگاه‌ها بیان داشت: حضور شرکت‌های دانش بنیان و ارائه تسهیلاتی برای حمایت از حضور نمایشگاهی آنان می‌تواند از راهکارهای این موضوع باشد.

وی افزود: طراحی کارگاه‌های حرفه‌ای و کاربردی به صورت همزمان با نمایشگاه و طراحی رویدادهایی برای معرفی شرکت‌های دانش بنیان به سرمایه‌گذاران نیز از دیگر مواردی است که باید در برگزاری این نمایشگاه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

ذره بینی اعلام کرد: دعوت از فعالان مطرح صنعت پوشاک نیز باید در برنامه‌ریزی‌های نمایشگاهی قرار گیرد تا ارتباطات لازم ایجاد شود.

رئیس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام کرد: متأسفانه صنعت نساجی کشور، زنجیره تأمین بازار نیست و اتصال این صنعت به بازار مد و پوشاک می‌تواند در فضای نمایشگاه اتفاق بیفتد.