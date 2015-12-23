بررسی مشکلات ۹۵ واحد صنعتی و معدنی در کارگروه رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان روند بسیار مثبتی را طی کرده و کهگیلویه و بویراحمد جز استانهای برتر در برگزاری جلسات، پیگیری مصوبات و رفع مشکلات واحدهای صنعتی در سطح کشور بوده است.

دیودیده اظهار کرد: تشکیل جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در واقع حمایت از واحدهای تولیدی است و مدیران باید با توجه به قانون تسهیل و رفع موانع تولید از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنند.

وی اظهار داشت: ۷۴۱ پروانه بهره برداری صنعتی در سطح استان صادر شده که از این تعداد ۲۶۴ مورد در شهرک های صنعتی مستقر شده اند.

دیودیده بیان کرد: عمده واحدهای صنعتی بزرگ استان در خارج از شهرک های صنعتی قرار دارند و افزون بر ۸۰ درصد واحدهای تولیدی خارج از شهرک های صنعتی فعال هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: ۲۳ کارگروه اصلی و فرعی تسهیل و رفع موانع تولید استان ۱۴۵ مصوبه داشته که از این تعداد ۷۳ مصوبه اجرا و ۷۲ مصوبه دیگر در مراحل نهایی اجراست.

دیودیده عمده مصوبات این جلسات تعیین تکلیف بدهی های بانکی، تامین مالی و تسهیلاتی و تامین زمین و محدوده معدن عنوان کرد.