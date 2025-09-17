بررسی مشکلات ۱۳۶ واحد تولیدی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد گفت: عملکرد یکساله این کارگروه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و تصمیمات مهمی برای ادامه روند تسهیل امور تولیدکنندگان اتخاذ شد.
وی اظهار کرد: بنای اصلی و هدف نهایی کارگروه تسهیل، خدمت به نظام اقتصادی کشور و حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی است و تصمیمات لازم در این راستا اتخاذ شده و ما مصمم هستیم تا از زمان و تصمیمات جلسات و عملکرد میدانی آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: قبل از برگزاری هر جلسه اصلی کارگروه، به منظور بررسی دقیقتر مسائل و تصمیمسازی های اثربخش، جلسات کارشناسی فشردهای برگزار میشود و در یک سال گذشته، تعداد جلسات کارگاهی تخصصی حداقل دو برابر جلسات اصلی کارگروه بوده است.
وی با ارائه آماری از عملکرد یک سال گذشته این کارگروه، ابراز کرد: در طول این یک سال، ۳۲ جلسه اصلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار که در این رابطه حدود ۷۰ جلسه کارشناسی برگزار شد که مباحث و موضوعات را به دقت بررسی و برای تصمیمسازی نهایی آماده کردند.
رحمانی تاکید کرد: در این جلسات، پرونده ۱۳۶ واحد تولیدی بزرگ، متوسط و خرد، اعم از کشاورزی، صنعتی، خدماتی و گردشگری بررسی شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مسائل و مشکلات ۵۵ واحد تولیدی بیشتری را بررسی کردیم.
۶۳ درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل اجرا شده است
وی در خصوص اجرایی شدن مصوبات گفت: از مجموع ۳۷۱ مصوبه این کارگروه، نرخ اجرایی شدن مصوبات با رشد قابل توجه به ۶۳ درصد رسیده است.
به گفته استاندار از مجموع مصوبات، ۲۸۷ مصوبه اجرایی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است.
وی عزم دولت چهاردهم را در راستای تحقق وعدهها و حل مسائل مردم روشن و قاطع دانست و تأکید کرد: دولت با شنیدن صدای کسانی که پیش از این شنیده نشده بودند، حل مشکلات حوزه اشتغال، تولید و مردم را در دستور کار خود قرار داده است.
رحمانی به برخی از مهمترین دستاوردهای کارگروه اشاره و عنوان کرد از جمله این موارد، حل مشکلات بهرهبرداری از مجتمع یک میلیون تنی پتروشیمی گچساران پس از سالها تأخیر بود و با پیگیریهای کارگروه و همکاری سیستم، مسائل زیستمحیطی آن برطرف شد.
وی بیان کرد: ۷۰ طرح بزرگ سرمایهگذاری در دست پیگیری استانداری است که عمده موانع آنها، به ویژه در حوزه صدور مجوزها در این کارگروه و کارگروه رفع موانع سرمایهگذاری بررسی شده است که میتوان به طرحهای بزرگی مانند پالایشگاهها، مجتمعهای تولیدی، کارخانجات شیشه و خودرو نام برد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به حل مشکل یک کارخانه بزرگ در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی اشاره و تصریح کرد: با برگزاری جلسات متعدد و حضور در محل، موانع فرا روی اغلب کارخانههای مشکل دار برطرف شد که کارخانه قیر و ایزوگام سپیدار یکی از آنها است.
وی همچنین تصمیمات لازم برای تأمین زیرساختها و سوخت سیمان و سایر نیازهای برخی از واحدهای تولید اتخاذ شده است.
وی گفت: در زمستان سال گذشته با مشکل ناترازی گاز و تامین سوخت واحدهای بزرگی مانند سیمان مارگون و سیمان یاسوج مواجه بودیم که با تصمیمگیری به موقع در کارگروه، سوخت مورد نیاز آنها تامین و در چرخه فعالیت آنها خللی وارد نشد.
رحمانی از حل مشکلات کشتارگاه مرغ استان خبر داد و افزود: با پیگیریهای انجام شده، مشکلات عمده این کشتارگاه که یکی از مدرنترین واحدهای کشور است، حل در سفر آتی رئیسجمهور به استان افتتاح خواهد شد.
وی با تاکید مجدد بر لزوم حمایت از تولید از همه مدیران به ویژه اعضای کارگروههای تسهیل، سرمایهگذاری و اشتغال استان خواست با تمام قوا از واحدهای تولیدی حمایت کنند تا به این باور برسند که دولت و نظام خادم و در خدمت آنان است و ثانیاً اعتمادسازی لازم صورت گیرد تا آنان نیز از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه، استان ما نیازمند پیشرفت و توسعه اقتصادی است و ما مکلفیم و وظیفه داریم تا با اعتمادسازی به جامعه تولید کننده کمک کنیم تاکید کرد: باید از تمام ظرفیت دستگاههای اجرایی، سیستم بانکی و بخشخصوصی استفاده کنیم تا شاهد تحولات جدی در حوزه اشتغال، سرمایهگذاری و تولید در استان باشیم.
نظر شما