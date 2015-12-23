افزایش همکاری چین و عراق در حوزه انرژِی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «پنینسیولا»، در سفر نخست وزیر عراق به چین دو طرف یادداشت تفاهم در راستای همکاری بلندمدت در حوزه نفت و گاز امضا کردند.

در همین حال، قرار شد چین فعالیت خود را در عراق در راستای بهره برداری از میادین نفتی و ساخت پالایشگاه گسترش دهد.

همچنین مقامات عراقی و چینی بر سر همکاری جامع راهبردی در حوزه انرژی به ویژه نفت و گاز به طور بلند مدت تاکید کردند.

براساس این یادداشت تفاهم، قرار است با سرمایه گذاری بیشتر در بخش انرژی، دو کشور به همراه شرکت‌ها در حوزه تجارت نفت خام، توسعه و اکتشاف نفت و گاز، فناوری خدمات مهندسی میادین نفتی، ساخت مخازن و امکانات ترانزیت، مهندسی تصفیه مواد شیمیایی و تجهیزات حوزه انرژی همکاری داشته باشند.

همچنین عراق و چین یادداشت تفاهم دیگری در راستای توسعه بیشتر کمربند اقتصادی جاده ابریشم امضا کردند.