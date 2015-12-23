سید سعید شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد داوطلبان ثبت نامی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در لرستان اظهار داشت: تا کنون ۱۷ داوطلب مجلس خبرگان رهبری و ۱۷۸ داوطلب مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: از تعداد ۱۷۸ داوطلب ثبت نام شده در مجلس شورای اسلامی استان، به تفکیک حوزه های انتخاباتی شهرستان الیگودرز ۱۲ نفر، بروجرد ۳۵ نفر، پلدختر ۹ نفر، خرم آباد و دوره چگنی ۵۲ نفر، دلفان و سلسله ۲۳ نفر، دورود و ازنا ۲۵ نفر و کوهدشت و رومشکان ۲۲ نفر هستند.

شاهرخی با بیان اینکه نام نویسی از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری تا پایان وقت امروز چهارشنبه بود گفت: با اتمام مهلت ثبت نام برای مجلس خبرگان روزهای پنج شنبه و جمعه فقط ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی در استان صورت می گیرد.

بنا بر این گزارش، انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به‌طور همزمان جمعه هفتم اسفندماه برگزار خواهد شد.