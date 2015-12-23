به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ناصربخت رئیس ستاد انتخابات تهران بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران، اسلامشهر، ری، شمیرانات و پردیس، گفت: تا این لحظه برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی ۹۵۲ نفر ثبتنام کردهاند که از این بین ۵۷ نفر نماینده ادوار، ۱۰ نفر اقلیتهای مذهبی و ۱۴۴ نفر خانم بودند.
وی افزود: در حوزه استان تهران و ۱۵ شهرستان استان تهران نیز تا این لحظه ۱۴۶ داوطلب برای کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری ثبتنام کردهاند که ۶ نفر خانم هستند.
رئیس ستاد انتخابات تهران با اشاره به اینکه امروز پایان ثبتنام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری است، گفت: این ثبتنام تا ساعت ۱۸ بعدازظهر در فرمانداری و وزارت کشور انجام میشود اما راس ساعت ۱۸ درب ستاد، بسته شده و فقط ثبتنام از کسانی که تا قبل از این ساعت وارد ستاد شدهاند، انجام خواهد شد.
ناصربخت با اشاره به اینکه بعد از ساعت ۱۸ بعدازظهر ثبتنام جدیدی نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم تا با جمعبندی پروندهها، در پایان روز پرونده ثبتنامیها را به وزارت کشور ارسال کرده تا به دست عوامل شورای نگهبان برسد.
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