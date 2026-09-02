به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات وقیحانه اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره گزینه‌های پیش‌روی ایران و تأکید واشنگتن بر تداوم فشارهای اقتصادی، یک بانوی اهل خرم‌آباد مبلغ ۸۰ میلیون تومان را برای حمایت از صنعت موشکی و هوافضای سپاه پاسداران اختصاص داد.



این بانوی لرستانی با حضور در دفتر خبرگزاری بسیج لرستان، این مبلغ را به منظور حمایت از صنعت موشکی و هوافضای سپاه پاسداران اهدا کرد.



همزمانی این اقدام با اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، آن را به روایتی متفاوت از واکنش به سیاست تهدید و فشار واشنگتن تبدیل کرده است؛ روایتی که در آن یک شهروند ایرانی با اختصاص بخشی از دارایی خود، حمایت از توان دفاعی و صنعت موشکی کشور را به نمایش می‌گذارد.