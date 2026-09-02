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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

کمک ۸۰ میلیونی بانوی خرم‌آبادی برای حمایت از صنعت موشکی

کمک ۸۰ میلیونی بانوی خرم‌آبادی برای حمایت از صنعت موشکی

بانوی خرم‌آبادی در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی، ۸۰ میلیون تومان برای حمایت از صنعت موشکی و هوافضای سپاه پاسداران واریز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات وقیحانه اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره گزینه‌های پیش‌روی ایران و تأکید واشنگتن بر تداوم فشارهای اقتصادی، یک بانوی اهل خرم‌آباد مبلغ ۸۰ میلیون تومان را برای حمایت از صنعت موشکی و هوافضای سپاه پاسداران اختصاص داد.

این بانوی لرستانی با حضور در دفتر خبرگزاری بسیج لرستان، این مبلغ را به منظور حمایت از صنعت موشکی و هوافضای سپاه پاسداران اهدا کرد.

همزمانی این اقدام با اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، آن را به روایتی متفاوت از واکنش به سیاست تهدید و فشار واشنگتن تبدیل کرده است؛ روایتی که در آن یک شهروند ایرانی با اختصاص بخشی از دارایی خود، حمایت از توان دفاعی و صنعت موشکی کشور را به نمایش می‌گذارد.

کمک ۸۰ میلیونی بانوی خرم‌آبادی برای حمایت از صنعت موشکی

کد مطلب 6935966

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