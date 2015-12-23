به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، بیستمین دیدار دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با گروهی از کتابداران استان تهران روز سهشنبه (۱ دی ماه) برگزار شد.
علیرضا مختارپور با توجه به برگزاری این نشست در آستانه ولادت پیامبر اکرم(ص) به روایتی از آن حضرت اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) بر اساس یکی از روایات که از قول برخی علما و متفکرین اسلامی مانند استاد شهید مطهری به عنوان فلسفه بعثت شمرده میشود؛ میفرماید: "انّما بُعِثتُ لِاُتمّم مَکارمَ الاخلاق." (من مبعوث شدم تا مکارم اخلاقی را برای شما تکمیل کنم).
مختارپور در ادامه مباحث معرفتی که در دیدار با کتابداران کشور مطرح می نماید، شرح دعای «مکارم الاخلاق» را از این نشست آعاز کرد و گفت: دعای بیستم صحیفه سجادیه، «مکارم الاخلاق» نام دارد و به دلیل طرح محورهای اخلاق فردی و اجتماعی به این نام شهرت گرفته است.
وی ادامه داد: شرح های زیادی بر این دعا از سوی علما و بزرگان نوشته شده است که شرح مرحوم محمدتقی فلسفی، شرح آیتالله مصباح و شرح مرحوم شیخ محمد جواد شوشتری از جمله این شرح ها می باشد.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، در توضیح پیرامون دعای مکارم الاخلاق به ذکر صلوات در ابتدای فرازهای آن اشاره کرد و درباره جایگاه و فضیلت صلوات گفت: صلوات، نوعی دعا محسوب میشود و از معدود دعاهایی است که خداوند به آن توصیه فرموده است؛ چنانکه در سوره احزاب آیه ۵۶ میفرماید: "اِنَّ اللّه َو مَلائِکتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبیِّ یا اَیُّها الّذینَ امَنُوا صَلّوا عَلیهِ و سَلِّمُوا تَسلیما" (خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مىفرستد؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید، بر او درود فرستید و سلام گویید).
وی ادامه داد: بسیاری از علما و بزرگان نیز معتقدند که همه دعاها، مستجاب میشود. خداوند در آیه ۶۰ سوره غافر میفرماید: "وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ ..." (و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم...) و در آیه ۱۸۶ سوره بقره میفرماید: "وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ..." (و هرگاه بندگان من، از تو درباره من بپرسند، [بگو] من نزدیکم، و دعاى دعاکننده را ـ به هنگامى که مرا بخواند ـ اجابت مىکنم ...).
مختارپور درباره اجابت دعا تأکید کرد: هر دعایی، مستجاب میشود به این معنا که خداوند جواب میدهد، اما لزوماً استجابت دعا منطبق بر خواسته ما نیست؛ امّا قطعاً اگر عین خواسته ما نیز برآورده نشود به صورت اعطای نعمتی دیگر یا ردّ بلا اثر آن دعا به ما می رسد. دعا، فقط خواستن نیست و با سؤال (خواسته) متفاوت است. دعا گاهی، فقط صدا زدن است. ما او را صدا میکنیم و او جواب میدهد.
وی درباره آداب دعا ادامه داد: به تعبیر علما و بزرگان دین، اگر دعا را در میان دو جمله که میدانید پذیرش آن قطعی است، قرار دهید؛ مثلاً قبل و بعد دعا صلوات بفرستید؛ کرم الهی با پذیرفتن دعای اول و آخر شامل دعای وسط نیز میشود. به همین دلیل همه فرازهای دعای مکارم الاخلاق با صلوات شروع میشود.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم شناخت سازمان توسط کارکنان آن اشاره کرد و گفت: اگر کارکنان، سازمان خود را به درستی نشناسند، تصویر روشنی از وظایف خود و مدیران، همچنین مشکلات آن سازمان نخواهد داشت و انتظارات و توقعات آنها بر مبنای درست، شکل نمیگیرد.
مختارپور درباره هدف فعالیت نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: هدف ما در این نهاد ارائه خدمات بهتر توسط کتابخانهها و رشد و ارتقاء سطح فکری، فرهنگی و معنوی جامعه از طریق کتابخوانی است.
این نشست با پاسخ به سؤالات کارکنان درباره تغییر وضعیت نیروها، سوابق بیمه کتابداران، درجه بندی کتابخانهها و... به پایان رسید.
این دیدار، نشستی با حضور بخشی از کتابداران استان تهران بود و سایر کتابداران این استان در آیندهای نزدیک با دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور دیدار و به طرح سؤالات و مشکلات خود خواهند پرداخت.
علیرضا مختارپور در دیدار با گروهی از کتابداران تهرانی درباره هدف فعالیت نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: هدف ما رشد و ارتقاء سطح فکری، فرهنگی و معنوی جامعه از طریق کتابخوانی است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، بیستمین دیدار دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با گروهی از کتابداران استان تهران روز سهشنبه (۱ دی ماه) برگزار شد.
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