به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین روز ثبت نام مصادف شده بود با آخرین روز ثبت نام در انتخابات خبرگان رهبری، بنابراین داوطلبانی که امروز برای خبرگان ثبت نام کردند بیشتر از روزهای گذشته بود بطوریکه مسئولان ستاد انتخابات مهلت ثبت نام را در مراکز استانها تا ساعت ۱۸ و در تهران تا ساعت ۲۴ تمدید کردند.

از میان داوطلبانی که در همان دقایق اولیه برای ثبت نام به وزارت می

آمدند یک داوطلب نظر خبرنگاران را به خود جلب کرد. او همسر محمد علی رامین و مادر شوهر مهناز افشار بود. وقتی خبرنگاران از وی در مورد کاندیداتوری اش و اینکه همسرش از این تصمیم راضی هست یا نه؟ پرسیدند گفت: همسرم در کارهای شخصی من دخالت نمی کند.

کاندیدایی که پرواز داشت

عیلرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم امروز در وزارت کشور ثبت نام کرد. خبرنگاران که از وی خواستند برای سخنرانی به سالن استقرار خبرنگاران بیاید گفت پرواز دارم و باید برم. بعد از زاکانی نیز غلامعلی حدادعادل در وزارت کشور حاضر شد. او هم برای سخنرانی به میان خبرنگاران نیامد.

کارناوال حزب اعتماد ملی

امروز هم همچون روزهای گذشته حضور اصلاح طبان پررنگ بود. بطوریکه ۹ نفر از اعضای حزب اعتمادملی همزمان در انتخابات ثبت نام کردند که ۵ نفر آنان کاندیدای انتخابات خبرگان بودند.

محمد جواد حق شناس عضو اعتماد ملی در پاسخ این سوال که در این انتخابات حضور اصلاح طلبان پررنگ است گفت: بلاخره این ثبت نام ها به این دلیل است که اگر لطف شورای نگهبان زیاد بود، بشود کاری کرد.

احساس تکلیف والیبالیست برای استفاده از تخصص اش در مجلس

دیروز نماینده فوتبالی ها و امروز نیز نماینده والیبالیست ها در انتخابات مجلس ثبت نام کرد. البته بهنام محمودی گفت که کسی به من نگفته بیا اما دلیل اینکه بیت المال برای من هزینه کرده است تا به اینجا رسیدم احساس تکلیف کردم که بیایم و در زمینه تخصصی که دارم خدمت کنم.

داوطلبی که بعد از ۲۴ سال همچنان احساس تکلیف می کرد!

سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی هم در میان کاندیداها دیده می شد. وی در مورد حضور مجددش در انتخابات مجلس گفت: بنده ۶ دوره است که نماینده مجلس و ۲۴ سال عضو کمیسیون امنیت ملی بودم اما همچنان احساس تکلیف می کنم.

اعتراض داوطلبان به مسئولان وزارت کشور

عصر امروز مقیمی که قصد داشت اخرین آمار ثبت نام کنندگان را اعلام کند چند تا از داوطلبان به وی اعتراض کردند و گفتند از ساعت ۱۰ تا الان (ساعت ۱۶) در وزرات کشور هستیم و هنوز مراحل ثبت نام ما کامل نشده است؛ اما هر شخصیت و مقام سیاسی که برای ثبت نام می آید مراحل ثبت نامش سریع انجام می شود. مقیمی هم به آنها گفت «نماینده های این افراد مدارکشان را قبل از حضور به وزرات کشور می آورند. مطمئن باشد که مراحل ثبت نام آنها هم مانند شما همین فرایند را طی می کند»

ثبت نام سعید جلیلی در انتخابات خبرگان

خبرنگاران در سالن محل استقرار خود مشغول مخابره خبر بودند که کاندیدایی وارد سالن شد و گفت من هم خبرنگار و از جنس شما هستم.

وی که سعید جلیلی نام داشت و مدعی بود از موسسان روزنامه سلام است، گفت: «چند سال مقیم فلاند و انگلیس بودم و برای شرکت در انتخابات به ایران آمدم.» این داوطلب قولی هم به خبرنگاران داد و گفت: من هم روزنامه چی ام . این خبرنگار که می خواهد وارد خبرگان شود قول هم به خبرنگاران داد و گفت: «اگر به انتخابات راه یابم برای بهتر شدن شرایط کاری شما خبرنگاران تلاش می کنم.»

تا ساعت ۱۵:۴۲ امروز ۷۳۱ نفر در انتخابات خبرگان و ۵ هزار و ۵۷۴ نفر در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده‌اند.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا ساعت ۲۴ امشب در وزارت کشور همچنان ادامه خواهد داشت.