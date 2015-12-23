فصل جدیدی از تجارت بین الملل برای ایران در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول مهاجر شامگاه چهارشنبه در نشست با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و مدیران اقتصادی دولتی استان سمنان در محل این اتاق، اظهار داشت: شناسایی فرصت ها و سرمایه گذاری های مشتر ک فی مابین ایران و سوئد برای ارتقا روابط، برایم بسیار مهم بود بدین علت به سمنان سفر کرده و در اولین فرصت از واحد اتوبوس سازی عقاب افشان دیدن کردم.

وی از فعالان اقتصادی استان سمنان درخواست کرد انتظارات و مطالبات خود را از سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد ارائه کنند تا مبادلات تجاری مطلوب گسترش یابد.

صاحبان صنایع بر طرح مطالعاتی قابل ارائه اهتمام کافی داشته باشند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد از اهتمام و حمایت صاحبان صنایع در سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم خبر داد و گفت: اینک که تحریم ها با تلاش مجدانه دولت مردان به پایان راه رسیده فصل جدیدی از تجارت بین الملل در راه است و باید با تمام توان در این رقابت اقتصادی حضور داشته باشیم.

مهاجر از فعالان، صاحبان صنایع، معادن، کشاورزان و تمام فعالان اقتصادی درخواست کرد، نسبت به ارائه طرحها و طرح مطالعاتی قابل ارائه اهتمام کافی داشته باشند تا پیشنهادات تجاری کاملا محاسبه شده بیان شود.

وی، سبقه تاریخی و مراودات فی مابین دو کشور ایران و سوئد را بسیار خوب خواند و تصریح کرد: از سالیان دور سوئدی ها در ایران حضور داشته و در مناسبات اقتصادی حضور پرنگی داشته اند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد اعتبار سوئدی ها در ایران را نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بسیار بالا خواند وگفت: محصولات ساخت این کشور همواره دارای استانداردهای جهانی بوده و دارای برند و نشان های بین المللی هستند.

عاملات دولت و بخش خصوصی در استان سمنان بسیار نزدیک است

رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز در این نشست تعاملات دولت و بخش خصوصی در استان را بسیار نزدیک و متناسب بیان کرد و افزود: فرصت ها و مزیت های زیادی در سمنان وجود دارد که حتی این توانمندی ها برای مسئولان نیز شناخته شده نیست بدین خاطر سند توسعه استان همواره با اولویت های صنعت، معدن، آموزش و کشاورزی در نظر گرفته می شود.

علی اصغر جمعه ای نگرش و توجه به صنعت گردشگری در استان سمنان را بسیار حائز اهمیت قلمداد کرد و ادامه داد: توانمندی های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان بسیار غنی است و اگر کمی همت و مدیریت داشته باشیم اشتغال در صنعت گردشگری پایدار خواهد شد.

وی وجود کارونسراهای دست نخورده شاه عباسی در محدوده استان سمنان را به عنوان یک ثروت باستانی و فرهنگی نام برد و تاکید کرد: توریسم و گردشگران اروپایی در بازدید ازاین ابنیه ها و کارونسراهای تاریخی شگفت زده می شوند و این ارتباطات پلی می شود برای سرمایه گذاری های مشترک.

پتانسیل های استان سمنان مناسب برای سرمایه گذاری مشترک ایران و سوئد

رئیس اتاق بازرگانی سمنان پتانسیل های صنعت، معدن، کشاورزی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی استان سمنان را برای سرمایه گذاری مشترک ایران و سوئد مناسب ارزیابی کرد و از سفیر جمهوری اسلامی ایران درسوئد خواست تا فرصت های پیشرو را برای روابط متقابل در نظر داشته باشد.

در ادامه این نشست مشترک انتقال تکنولوژی صنایع معدنی، توانمندی های صنعت همراه با مولفه های سرمایه گذاری و گزارش کامل پتانسیل های کشاورزی و کشت گلخانه ای استان سمنان توسط مدیران اقتصادی دولتی ارائه شد.

سید رسول مهاجر که سمت مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه را بر عهده داشته طی هفته‌های آتی به عنوان سفیر جدید ایران عازم سوئد خواهد شد.