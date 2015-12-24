ترکیب گرایش های سیاسی مجلس آینده تفاوت اساسی نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در فرمانداری تهران داوطلب کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

وی در جمع خبرنگاران گفت: با رایزنی‌هایی که صورت گرفته احساس کردم که لازم است در رقابتهای انتخاباتی این دوره هم شرکت کنم، امیدوارم بتوانم به عنوان یک سرباز آنچه وظیفه دارم را انجام دهم.

نادران درباره ترکیب احتمالی مجلس آینده افزود: فکر نمی‌کنم تفاوت اساسی به لحاظ گرایشی در ترکیب مجلس آینده وجود داشته باشد و به نظرم مجلس آینده اصولگرا است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: از بیش از یک سال پیش جلسات دوجانبه و سه جانبه در جریان اصولگرایی آغاز شده است، توفیقات خوبی در این زمینه حاصل شده و سایر مجموعه‌های اصولگرایی که در نشست‌های اولیه هم نبودند دعوت شدند که البته اجابت شده و امیدوارم ائتلاف حداکثری در جریان اصولگرایی صورت گیرد.

نادران خاطرنشان کرد: دوستان در جریان اصولگرایی باید نسبت به آنچه در فضای سیاسی اتفاق می‌افتد، سعه‌صدر داشته باشند، مردم خودشان جریان غالب را تشخیص داده و انتخاب درست را انجام می‌دهند.