  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷

سرپرست هلال احمر اسکو:

رزمایش امدادی جمعیت هلال احمر در شهرستان اسکو برگزار شد

رزمایش امدادی جمعیت هلال احمر در شهرستان اسکو برگزار شد

اسکو - سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو از برگزاری رزمایش و رژه خودروهای امدادی در این شهرستان بمناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرعبداللهی پیش از ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: مانورو رژه خودروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو بمناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی بصورت ویژه در شهرهای اسکو و شهر جدید سهند از توابع اسکو برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در این مانور که با هماهنگی و حضور اداراتی چون آتش نشانی، راه و شهرسازی، شهرداری و نیروی انتظامی برگزارشد، وسایل و تجهیزات امدادی هلال احمر ضمن رژه خودرویی مورد بازدید معاون فرماندار و سایر مسئولان شهرستان قرارگرفت.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو با اشاره به دیگر برنامه های برنامه ریزی شده برای هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی خاطر نشان شد: مانور امداد روستایی نیز با هماهنگی لازم در بخش کهنمو از توابع شهرستان اسکو برگزار خواهد شد.

عبداللهی برگزاری کلاس های امداد و کمک های اولیه، مسابقه چادرزنی و آموزش آن در سطح مدارس، توزیع بروشور و تراکت، اطلاع رسانی در خصوص جذب اعضاء و داوطلبان، نصب بنر، برگزاری چندین جلسه در محل فرمانداری با حضور روسای ادارات و نیز برگزاری نمایشگاه توانمندی های جمعیت هلال احمر و نیروهای امدادی را از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو در هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی برشمرد.

کد مطلب 3008499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها