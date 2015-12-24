رزمایش امدادی جمعیت هلال احمر در شهرستان اسکو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرعبداللهی پیش از ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: مانورو رژه خودروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو بمناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی بصورت ویژه در شهرهای اسکو و شهر جدید سهند از توابع اسکو برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در این مانور که با هماهنگی و حضور اداراتی چون آتش نشانی، راه و شهرسازی، شهرداری و نیروی انتظامی برگزارشد، وسایل و تجهیزات امدادی هلال احمر ضمن رژه خودرویی مورد بازدید معاون فرماندار و سایر مسئولان شهرستان قرارگرفت.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو با اشاره به دیگر برنامه های برنامه ریزی شده برای هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی خاطر نشان شد: مانور امداد روستایی نیز با هماهنگی لازم در بخش کهنمو از توابع شهرستان اسکو برگزار خواهد شد.

عبداللهی برگزاری کلاس های امداد و کمک های اولیه، مسابقه چادرزنی و آموزش آن در سطح مدارس، توزیع بروشور و تراکت، اطلاع رسانی در خصوص جذب اعضاء و داوطلبان، نصب بنر، برگزاری چندین جلسه در محل فرمانداری با حضور روسای ادارات و نیز برگزاری نمایشگاه توانمندی های جمعیت هلال احمر و نیروهای امدادی را از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو در هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی برشمرد.