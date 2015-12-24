۹ هزار نیروی مردمی در تامین امنیت سیستان و بلوچستان سهیم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد پاکپور امروز در مراسم افتتاخ ۱۰ بیمارستان صحرائی سپاه در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امنیت پایداری که در سیستان و بلوچستان به وجود آمده حاصل تلاش مردم شیعه و سنی بومی استان است.

وی افزود: سپاه با ایجاد دسته های رزمی از درون طوایف و بسیجیان بومی امنیت پایدار را در شرق کشور ایجاد کرده است و خود مردم هر گونه تحرک دشمنان را در این منطقه خنثی می کنند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسدار ان انقلاب اسلامی بیان کرد: بومی کردن امنیت با کمترین یگان های نظامی با ساختار اجتماعی در این نقطه از مرزهای شرقی انجام شده است.

وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار‌ تامین امنیت سیستان و بلوچستان و مناطق مرزی این استان، رویکرد مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی را نیز در دستور کار دارد.

هوشیاری در برابر حرکات و توطئه دشمنان از وظایف مهم مرزداران است

فرمانده نیروی زمینی سپاه در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت اگاهی در برابر توطئه دشمنان اشاره کرد و گفت: هوشیاری در برابر حرکات و توطئه دشمنان از وظایف مهم مرزداران کشورمان است که باید به بهترین شکل ان را انجام داد.

وی افزود: با توجه به توطئه دشمنان در حاشیه مرزهای ایران اسلامی، مردم مرزدار استان باید هوشیارانه در مقابل توطئه دشمنان به‌ویژه در شرایط حساس کنونی مراقب باشند.

خدمت به مردم مناطق محروم وظیفه است

سردار پاکپور با اشاره به ایجاد بیمارستان های صحرائی در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بیمارستان‌های صحرایی از سال ۸۹ به صورت سیار در هر نقطه‌ای از کشور که نیاز باشد خدمات ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۹ بیمارستان صحرایی در سیستان و بلوچستان راه‌اندازی شده است، افزود: ۱۰ بیمارستان هم از امروز آغاز به کار کرد که قطعا باعث خیر و برکت برای مردم منطقه است.

سردار پاکپور افزود: طی راه اندازی این بیمارستان ها تا کنون به ۸۵۰ هزار نفر خدمات درمانی ارائه شده است و همچنین هشت هزار نفر نیز مورد عمل جراحی قرار گرفتند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: این بیمارستان‌ها تاثیر به سزایی در تامیت امنیت منطقه دارد.