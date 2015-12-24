به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه خبري پليس، فرمانده انتظامي شهرستان هرسين در تشريح اين خبر گفت: در پي اخبار و اطلاعات کسب شده مبني بر اين که سارق يا سارقاني با يک دستگاه وانت بار پيکان پلاک مخدوش در سطح شهرستان اقدام به سرقت قطعات داخل خودرو ،خصوصا باطري مي کنند ،بررسي موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران کلانتري ۱۲ قرار گرفت.

سرهنگ همت علی شکری گفت: با تحليل داده هاي موجود، تجمع اطلاعات به دست آمده و تحقيقات وسيع در پوشش هاي مناسب اطلاعاتي ،اکيپي ويژه از کارکنان پس از چند روزتلاش مستمر، خودرو را شناسايي و توقيف کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان هرسين تصريح کرد: پس از هماهنگي با مرجع قضائي دو نفر متهم دستگير و به کلانتري انتقال داده شدند که در بازجويي هاي صورت گرفته به ۷فقر سرقت باطري اعتراف کردند.

سرهنگ شکري در خاتمه عنوان کرد:ضمن دعوت از مالباختگان پرونده مقدماتي تشکيل که هر دو متهم با قرار مناسب مرجع قضائي روانه زندان شدند.