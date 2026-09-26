به گزارش خبرنگار مهر، بازار لوازم یدکی یاسوج در حالی با افزایش هزینه‌های تأمین کالا، نوسان قیمت و مشکلات ناشی از شیوه‌های نظارت و قیمت‌گذاری مواجه است که ظهر شنبه جمعی از فعالان این صنف با حضور مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

مطالبات مطرح‌شده از سوی لوازم یدکی‌فروشان تنها به یک موضوع محدود نبود، فعالان این صنف از نحوه بازرسی‌ها، میزان سود قانونی، تغییرات روزانه قیمت کالا، شناسه‌دار بودن قطعات، نحوه برخورد با تخلفات و دشواری جایگزین کردن کالاهای فروخته‌شده با قیمت جدید گلایه داشتند.

در ادامه، نشست نمایندگان صنف لوازم یدکی با سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد و دو طرف درباره مشکلات موجود در بازار و راهکارهای کاهش اختلافات گفت‌وگو کردند.

روایت صنف از بازار؛ قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کند

روح‌الله بختیاری از فعالان صنف لوازم یدکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات متعدد واحدهای صنفی اظهار کرد: واحدهای لوازم یدکی با مشکلات مختلفی در زمینه تأمین کالا، هزینه‌های جاری، نیروی انسانی و نحوه قیمت‌گذاری مواجه هستند.

وی افزود: برخی واحدهای صنفی از یک تا ۱۰ نفر نیروی کار دارند و در شرایط فعلی اقتصادی، تأمین هزینه‌های جاری برای آنها دشوار شده است.

بختیاری با اشاره به سود مصوب فروش قطعات گفت: یکی از درخواست‌های ما این است که شرایط واقعی بازار در تعیین قیمت و سود فروش لحاظ شود؛ چراکه قیمت برخی کالاها به صورت مستمر تغییر می‌کند و فروشنده نمی‌تواند کالای خریداری‌شده را با همان قیمت قبلی جایگزین کند.

وی ادامه داد: ممکن است یک واحد صنفی چند قلم از یک قطعه را با قیمت مشخص خریداری کرده باشد، اما هنگام خرید مجدد همان کالا، قیمت افزایش یافته باشد؛ بنابراین باید برای حفظ سرمایه فروشنده و در عین حال رعایت حقوق مصرف‌کننده، سازوکار مشخصی وجود داشته باشد.

لوازم یدکی‌فروشان: حمایت همزمان از تولیدکننده و فروشنده

سامان‌پور دانش، دیگر فعال صنف لوازم یدکی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش هزینه‌های بازار اظهار کرد: هزینه‌های تأمین کالا نسبت به چند سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته و حتی قطعات کوچک نیز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

وی افزود: بازار امروز به گونه‌ای است که قیمت برخی کالاها روزانه تغییر می‌کند و انتظار ما از مسئولان این است که شرایط تولیدکننده، مصرف‌کننده و فروشنده را همزمان در نظر بگیرند.

پور دانش تصریح کرد: فعالان این صنف سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و انتظار دارند در کنار اجرای قانون و نظارت بر بازار، حمایت لازم نیز از واحدهای صنفی صورت گیرد.

گلایه از برخوردهای تقابلی

نجف‌علی راهبری، از دیگر فعالان صنف لوازم یدکی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط اقتصادی مردم و بازار اظهار کرد: ما این شغل را با هدف کسب روزی حلال انتخاب کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم کالای مناسب در اختیار مردم قرار دهیم، اما کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا، شرایط فعالیت را دشوار کرده است.

وی افزود: در هر صنفی ممکن است تخلف رخ دهد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، باید مطابق قانون با آن برخورد شود، اما انتظار داریم میزان برخورد و جریمه متناسب با نوع و میزان تخلف باشد.

راهبری گفت: هدف نظام بازرسی باید ایجاد یک اقتصاد سالم و تسهیل رابطه میان مصرف‌کننده، تولیدکننده و فروشنده باشد؛ بنابراین در مواردی که تخلف ناشی از ناآگاهی است، آموزش و تذکر می‌تواند پیش از برخوردهای شدید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تنوع بالای کالا در صنف لوازم یدکی افزود: در این صنف هزاران قلم کالا وجود دارد و امکان اینکه فروشنده در هر لحظه قیمت تمام کالاها را به صورت دقیق در اختیار داشته باشد، دشوار است.

راهبری ادامه داد: فروشنده زمانی که کالایی را با قیمت مشخص خریداری می‌کند، باید بتواند همان کالا را در آینده با قیمت جدید جایگزین کند؛ بنابراین فروش به قیمت روز، بخشی از واقعیت اقتصادی بازار است.

وی خواستار ایجاد سازوکاری شفاف برای اعلام قیمت کالاها شد و گفت: اگر قیمت‌های جدید به صورت رسمی و قابل استناد اعلام شود، هم فروشنده تکلیف خود را می‌داند و هم بازرسان می‌توانند بر اساس همان قیمت نظارت کنند.

با شلوغ‌کاری مشکلی حل نمی‌شود

ابراهیم قنبری، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تعامل میان اصناف و دستگاه‌های نظارتی اظهار کرد: سیاست ما در دوره جدید، حفظ کرامت بازاریان، رعایت حقوق مصرف‌کننده و حل مشکلات از مسیر تعامل است.

وی افزود: حرکتی که روز گذشته در بازار انجام شد، یک تلنگر بود تا نشان دهد کارهای روزمره ما نیازمند نظارت جدی‌تر است؛ ما هیچ تقابلی با بازار نداریم و همان‌طور که مدافع حقوق مصرف‌کننده هستیم، مدافع کسبه نیز هستیم، اما انتظار داریم این تعامل دوطرفه باشد.

قنبری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: همه ما واقف هستیم که در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم و با شلوغ‌کاری و تجمع مقابل استانداری و ادارات، مشکلی حل نمی‌شود.

وی از رؤسای اتحادیه‌ها و اتاق اصناف خواست مشکلات را پیش از تبدیل شدن به بحران، از طریق مکاتبات، جلسات و کمیسیون‌های نظارتی پیگیری کنند.

کیفیت قطعات؛ خط قرمز بازار

سرپرست صمت کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت کیفیت قطعات لوازم یدکی گفت: وقتی یک قطعه بی‌کیفیت مانند لنت یا دیسک و صفحه به مصرف‌کننده فروخته می‌شود، کل زنجیره تأمین و معیشت مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی افزود: اگر هزینه تعمیر خودروی تاکسی یا اسنپ به دلیل استفاده از قطعات بی‌کیفیت افزایش پیدا کند، این هزینه در نهایت به افزایش هزینه خدمات و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.

قنبری درباره شناسه کالا نیز اظهار کرد: کالاهایی که تحت عنوان لوازم یدکی به مردم عرضه می‌شوند باید الزاماً دارای شناسه باشند و در غیر این صورت، مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: آماده‌ایم مسائل مربوط به قیمت‌گذاری و تأمین کالا را با نمایندگان صنف در جلسات کارشناسی بررسی و برای آنها راهکار پیدا کنیم.

دعوت صمت به آموزش و وحدت رویه

قنبری همچنین با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی صنفی گفت: چرا باید اطلاعات فنی و قانونی یک فروشنده نسبت به قوانین روز ضعیف باشد؟ از اتحادیه‌ها می‌خواهم به جای برخوردهای تنش‌زا، کلاس‌های آموزشی حرفه‌ای برای فروشندگان برگزار کنند.

وی افزود: همان‌طور که برای بازرسان دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنیم، اصناف نیز باید برای ارتقای دانش و آگاهی همکاران خود اقدام کنند تا بخشی از اختلافات و تخلفات از ابتدا شکل نگیرد.

سرپرست صمت استان با تأکید بر حفظ کرامت کسبه گفت: شماره تلفن من در اختیار اصناف است و هر کجا احساس کردند بازرسان ما خارج از چارچوب‌های اخلاقی و حرفه‌ای عمل کرده‌اند، می‌توانند موضوع را منتقل کنند.

قنبری در پایان اضافه کرد: از امروز گذشته را فراموش می‌کنیم و به دنبال وحدت رویه هستیم؛ اصناف نیز با معرفی نمایندگان مشخص و پیگیری مشکلات از مسیر کمیسیون‌های نظارتی، زمینه سوءاستفاده افرادی را که از فضای ملتهب بازار بهره‌برداری می‌کنند، کاهش دهند.