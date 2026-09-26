به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم «آن‌سوی آوار» به کارگردانی محسن منشی‌زاده و نویسندگی و تهیه‌کنندگی محمدحسین عابد، از ۲۲ مهر اکران خود را در گروه سینمایی «هنروتجربه» آغاز می‌کند.

این فیلم اثری اجتماعی است که با محوریت پیامدهای جنگ، زندگی انسان‌هایی را روایت می‌کند که درگیر تبعات این بحران شده‌اند و تأثیرات آن بر روابط خانوادگی و زندگی روزمره‌شان را به تصویر می‌کشد.

در «آن‌سوی آوار» علیرضا جعفری، مازیار مهرگان، آرمیتا مرادی، محمود مقامی و سعیده عرب ایفای نقش کرده‌اند. همچنین، کاوه ابراهیم، ابراهیم ابراهیمی، مبین رستگار، طناز بیطرفان، شکیبا عابد، حسین عرب‌محمدی، مرتضی الوندی، سحر مختاری و حمیدرضا عرب‌سرخی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

عوامل اصلی این پروژه عبارتند از کارگردان: محسن منشی‌زاده، تهیه‌کننده، طراح و نویسنده: محمدحسین عابد، دستیار تهیه: احمد صمدی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گل‌سفیدی، مدیر صدابرداری: مصطفی گودرزی، تدوین: موحد شادرو، صداگذار: رضا غرابی‌طهرانی، مشاور هنری پروژه: پروا مدنی، جلوه‌های ویژه بصری: بیتا اخلاقی، آهنگساز: مهدی کلانتری، مدیر برنامه‌ریزی: پیام حنفی، سرپرست گروه کارگردانی: کیانوش عینی، طراح گریم: سوفیا نساجی، طراح صحنه و لباس: سحرالسادات سجادصادقی، طراح تیتراژ: گروه پیکار فریم، مدیر تولید: ژیلا خوشبختی عکاس: مهدی حیدری، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، فیلمبردار پشت صحنه: نیلوفر کریمی، اسما رنجبری و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.