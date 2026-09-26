آغاز اجرای طرح گفتمان ملی با تایید پزشکیان و حمایت وزارت کشور

حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا، دبیرکل حزب سبز و عضو جبهه ایستادگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آغاز اجرای طرح سراسری گفتگوی ملی که از سوی حزب سبز به رئیس جمهور پیشنهاد شده بود، اظهار کرد: امروز در خصوص اجرایی شدن طرح سراسری گفتگوی ملی برای تحقق وحدت ملی از طریق احزاب، در وزارت کشور جلسه ای داشتیم که قرار است اجرای این طرح بزودی آغاز شود.

وی افزود: این طرح از سوی بنده و حزب اصولگرای سبز در نامه ای با عنوان «راهکارهای پیشنهادی برای تحقق وحدت ملی از طریق احزاب» به شماره نامه شماره ۱۴۰۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۵٫۰۵٫۱۷، به رئیس جمهورپیشنهاد شده بود که پس از اینکه مورد تائید ایشان قرار گرفت، به وزیر کشور ابلاغ شد و مقرر شده است تا در پنج محور مورد اجرا قرار گیرد.

کنعانی مقدم بیان کرد: تاکنون در این رابطه دو الی سه جلسه در وزارت کشور داشتیم و قرار است که این بحث گفتگو ملی برای ایجاد وحدت و انسجام ملی، به عنوان یک اصل مهم و در پنج محور و پیشنهاد رعایت و اجرا شود. در این خصوص وزارت کشور هم قرار است با تمام امکانات و معاونت مربوطه خود وارد این موضوع شود.

وی با تشریح پنج محور این طرح، خاطر نشان کرد: گفتگوی ملی، تشکیل کمیته های مشترک بین احزاب و دولت برای حل مسائل کشور، تقویت شفافیت و اعتماد و نقش پذیری دولت و بحث اعتماد سازی، مشارکت در فرآیند تصمیم گیری و برگزاری انتخابات و ایجاد مشارکت اجتماعی، پنج محور پیشنهادی بوده است.

عضو کمیته سه نفره طرح گفتمان ملی، با بیان اینکه جریان های سیاسی و حاکمیت هیچگاه با مردم قهر نکردند، گفت: این پیشنهاد بنده به دولت و رییس جمهور و در مقابل طرح آشتی ملی سران جریان های اطلاح طلب طرح شد که مورد تایید و اجرا قرار گرفته است. برای اجرای آن در حال حاضر یک کمیته اجرایی سه نفره قرار است شکل بگیرد که سه تا نماینده از احزاب در خانه احزاب معرفی شدند. من به عنوان نماینده جریانات اصولگرا، حسین کاشفی به عنوان نماینده اصلاح طلب ها، و حسن بیادی هم به عنوان فراکسیون مستقلین می باشند.



