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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

دستبرد هوش مصنوعی به اطلاعات سازمان های دولتی آمریکا

دستبرد هوش مصنوعی به اطلاعات سازمان های دولتی آمریکا

مدل های هوش مصنوعی اوپن ای آی به اطلاعاتی از وب سایت های دولتی از اداره سرشماری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار که به طور عمومی موجود هستند، دسترسی یافته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته منابع آگاه، سیستم هوش مصنوعی عاملی این شرکت با وب‌سایت‌های SEC.gov، Investor.gov و Census.gov و همچنین اطلاعات عمومی موجود در این وب‌سایت‌ها تعامل داشته است.

سخنگوی OpenAI در پاسخ به درخواست‌ها برای اظهار نظر اعلام کرد این شرکت بررسی‌های گسترده‌ای درباره فعالیت مدل‌های خود انجام می‌دهد و در صورت شناسایی تأثیرات احتمالی بر سامانه‌های سازمان‌ها، آنها را در جریان می‌گذارد. وی گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم همزمان با ادامه این فعالیت‌ها، هشدارهای دیگری نیز ارسال کنیم.»

وی افزود این بررسی‌ها عمدتاً به فعالیت‌های پژوهشی معمول مربوط بوده و برخی از آنها شامل وب‌سایت‌های دولتی شده است، زیرا مدل‌های این شرکت اغلب برای دسترسی به اطلاعات عمومی و معتبر به این وب‌سایت‌ها مراجعه می‌کنند.

کد مطلب 6958967

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