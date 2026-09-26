نشان خادمی مسجد جمکران بر سینه صدای ماندگار سرود انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلریز پیش از ظهر شنبه در نشست صمیمی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با جمعی از پیشکسوتان و فعالان عرصه سرود انقلاب اسلامی، نشان خادمی افتخاری این مکان مقدس را دریافت کرد.
این مراسم به مناسبت روز ملی پرچم در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد و جمعی از چهرههای باسابقه و فعالان حوزه سرود انقلاب اسلامی در آن حضور داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، در این دیدار از سالها فعالیت فرهنگی و هنری گلریز در عرصه سرودهای انقلابی و نقش وی در تولید و اجرای آثار ارزشی تقدیر کرد.
در این مراسم مجید منصوری استاد پیشکسوت عرصه سرود، شهروز حقی دبیر انجمن سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جمعی از مسئولان گروههای سرود کشور و معاونان و مدیران آستان مقدس مسجد جمکران نیز حضور داشتند.
گلریز در ادامه این نشست بر ضرورت توجه بیشتر به هنر و موسیقی فاخر تأکید کرد و حمایت از استعدادهای جوان را از محورهای مهم این حوزه دانست.
وی همچنین استفاده از ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشی به نسل جدید را مورد توجه قرار داد و بر اهمیت بهرهگیری از توان هنری در ارتباط با نسل جوان تأکید کرد.
این نشست با حضور جمعی از فعالان و پیشکسوتان عرصه سرود انقلاب اسلامی برگزار شد و شرکتکنندگان در آن به بیان دیدگاهها و نقطهنظرات خود درباره این حوزه پرداختند.
آغاز پویش ملی سرود پرچم به مناسبت اول مهر روز پرچم نیز از برنامههای این محفل بود که در کنار دیگر بخشهای این نشست برگزار شد.
در بخش دیگری از این برنامه، از آلبوم نغمههای مهدوی رونمایی شد و موضوعات مرتبط با عرصه سرود و فعالیتهای فرهنگی و هنری مورد توجه قرار گرفت.
تجلیل از پیشکسوتان عرصه سرودهای انقلابی نیز از دیگر بخشهای این برنامه بود که با حضور تولیت آستان مقدس مسجد جمکران انجام شد.
اهدای نشان خادمی افتخاری مسجد جمکران به محمد گلریز نیز در همین چارچوب انجام شد و از فعالیتهای فرهنگی و هنری این خواننده پیشکسوت سرودهای انقلاب اسلامی تقدیر به عمل آمد.
قم- تولیت مسجد مقدس جمکران با اهدای نشان خادمی افتخاری این مکان مقدس فعالیت های گلریز پیشکسوت سرودهای انقلاب اسلامی تجلیل کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلریز پیش از ظهر شنبه در نشست صمیمی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با جمعی از پیشکسوتان و فعالان عرصه سرود انقلاب اسلامی، نشان خادمی افتخاری این مکان مقدس را دریافت کرد.
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