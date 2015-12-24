ثبت نام وزیر سابق نفت در نوشهر/ جبهه اصولگرایی خوب عمل کرده است

مسعود میر کاظمی ظهر پنجشنبه در حاشیه ثبت‌نام برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم دوستان اصولگرا به یک همگرایی خوبی رسیده‌اند و وحدت کرده‌اند و نسبت به تشکیل شورای ائتلاف اقدام کرده‌اند.

وی بابیان اینکه این شورا تاکنون جلسات زیادی تشکیل داشته است، ارائه لیست واحد را محتمل دانست و گفت: فکر می‌کنم در همه استان‌ها و تهران به لیست واحدی دست یابند.

میر کاظمی با اشاره اینکه در انتخابات دوره گذشته نیز به‌عنوان کاندیدای مستقل وارد رقابت انتخاباتی شده بودم، درباره پیش‌بینی ترکیب مجلس آینده اظهار داشت: امیدواریم وجهه اصول‌گرایی در مجلس آینده پررنگ‌تر باشد زیرا باعث حفظ ارزش‌های انقلاب می‌شود و فکر می‌کنم در عرصه سیاست اقتصادی و اجرایی می‌توانند موفق‌تر عمل کنند.

این نماینده مجلس درباره کارنامه مجلس نهم بابیان اینکه این مجلس از جهاتی دارای نکات مثبت و از جهات دیگر دارای نقاط منفی بوده است بیان داشت: هیئت‌رئیسه مجلس امتیاز منفی دارد و خوب عمل‌نکرده است اما بدنه مجلس و جبهه اصولگرایی خوب عمل کرده است.

وی درباره دلیل امتیاز منفی هیئت‌رئیسه مجلس یادآور شد: در مسئله برجام دیدیدم که خوب عمل نکردند و قانون کلی دیدند و نظارت‌ها نسبت به دولت قبل خیلی رقیق‌تر بوده و عمده ضعف‌ها مربوط به هیئت‌رئیسه بوده است نه از بدنه مجلس.

به گزارش مهر، تا پایان روز گذشته درمجموع ۱۳۳ نفر در حوزه‌های انتخابیه مازندران برای مجلس دهم ثبت‌نام کردند که هشت نفر مربوط به حوزه نوشهر، چالوس و کلاردشت بوده است.