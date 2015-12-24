سبک زندگی اسلامی نیازمند نگاه توحیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، علی لاریجانی پیش از ظهر پنج‌شنبه در همایش «سبک زندگی اسلامی و چالش‌های پیشرو» که به همت مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل‌بیت(س) در قم برگزار شد، حضور عالمان دینی را سبب ایجاد تحول در جامعه دانست.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه خواهران سبب تأثیرگذاری در شهرهای مختلف شده‌اند، از آن‌ها به عنوان ابتکارات خوب پس از انقلاب یاد کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی سبک زندگی فردی و اجتماعی ملت تغییر کرد، خواستار مطالعه دقیق آن در این زمینه شد و اظهار کرد: انسان گاهی بدون اراده تحت تأثیر رفتار دیگران قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: جهان امروز تحت تأثیر مدرنیته قرار گرفته و جوامعی که نسبت به سنت‌های خود پایبند هستند، نقاط مثبت آن را کسب و نقاط منفی‌اش را دفع کرده‌اند. ولی جوامعی که نسبت به سنت‌های خود پایبند نیستند، در مدرنیته هضم شده‌اند.

لاریجانی با بیان این‌که زندگی از صورت و ماده تشکیل شده است، اظهار کرد: صورت زندگی تحت تأثیر الگو‌ها است. صورت به اندازه ماده مهم نیست؛ چرا که حیات به سبب ماده به وجود می‌آید.

وی نگاه توحیدی را یکی از ویژگی‌های بارز سبک زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان دانست و عنوان کرد: نباید احساس توحید تنها در ذهن باشد. نگاه توحیدی در سبک زندگی بسیار مهم است و اگر این نگاه در وجود فرد حلول کند، آسمان و زمین ضامن تأمین روزی او می‌شوند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: البته پایه زندگی غربی بیشتر بر اساس فردیت است و دین را بیشتر برای آرامش می‌خواهند. یعنی نگاه‌شان به دین به صورت کالای فرهنگی است، در حالی که مسلمان واقعی بر مبدأ هستی تکیه می‌کند و خصوصیت توحیدی سبب تحول می‌شود.

وی تصریح کرد: خصوصیات توحیدی باید در زندگی فردی و اجتماعی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم در حوزه محتوای سبک زندگی اسلامی ورود کنیم، باید به نگاه توحیدی توجه داشته باشیم. به هر میزان نگاه توحیدی قو‌ی‌تر باشد، سبک زندگی اسلامی بهتر خواهد بود.

لاریجانی انتظار را از دیگر ارکان سبک زندگی اسلامی برشمرد و گفت: مسلمان باید بداند که ولی خدا همواره بر اعمال او نظارت می‌کند و بی‌سرپرست نیست. اخلاق و رفتار مسلمان باید در مسیر رضایت خدا و ولی او باشد.

وی یادآور شد: داشتن روحیه علمی از دیگر ویژگی‌های زندگی اسلامی است. یعنی از ابتدا تا انتها باید تعلیم و تعلم در زندگی مسلمان وجود داشته باشد و این روحیه کسب علم سبب ایجاد جنب و جوش در جامعه اسلامی می‌شود.

امر به معروف و نهی از منکر از مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی است

رئیس مجلس شورای اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر را مؤلفه دیگر سبک زندگی اسلامی برشمرد و گفت: متأسفانه به سبب هجوم سبک زندگی فردگرایانه این مؤلفه مفقود شده است. امر به معروف و نهی از منکر فرد را متوجه هم‌سرنوشتی می‌‌کند.

وی ادامه داد: جامعه‌ای که می‌خواهد به سمت رشد حرکت کند، باید به این اصل از زندگی توجه کند و در مقام اجرای آن بر‌آید.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این‌که اکنون تمام نگاه‌ها به سمت ایران است، اظهار کرد: رفتار کشور در عرصه سیاسی، اجتماعی، ‌دیپلماسی و... از مفاهیم عمیق متأثر است.

وی افزود: متأسفانه رفتار برخی، صحنه بدی از مسلمانان در عرصه‌ بین‌الملل به وجود آورده که رسانه‌های غربی نیز با سوء استفاده از آنها، اسلام هراسی را به مردمان خود پمپاژ می‌کنند. یعنی شخصیت مسلمانان را با این رفتارهای بد و خشمگین عجین می‌کنند که این ناشی از شیطنتشان است.

غربی‌ها از رفتارهای خشن برخی در جهت اسلام هراسی بهره می‌برند

لاریجانی تأکید کرد: البته ذات وهابی‌ها ممزوج با سطح‌نگری و تحجر است، ولی مسلمانان ریشه‌دار از این رفتار‌ها بیگانه هستند. غربی‌ها از رفتارهای خشن برخی در جهت اسلام هراسی بهره می‌برند که این کارشان نیز اشتباه است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی رفتارهای ایران در برابر تروریست‌ها را سنجیده و با قاعده عنوان کرد و گفت: ما همواره نسبت به خطر این جریان‌ها اخطار داده بودیم و اکنون مردم جهان به این امر پی برده‌اند. ولی برخی برای ایجاد فشار حاضر به پذیرفتن آن‌ها نیستند.

وی ادامه داد: تروریسم آفتی است که به جان منطقه افتاده و بعید است به راحتی حل شود؛ چرا که ریشه دوانده است. البته اگر کمک‌های برخی از کشور‌ها به این‌ها قطع شود، سست می‌شوند، ولی به راحتی از بین نمی‌روند.

رئیس مجلس شورای اسلامی رفتار برخی از کشورهای منطقه در قبال تروریست‌ها را دوگانه دانست و بیان کرد: از یک سو ائتلاف تشکیل می‌دهند و از سوی دیگر به تروریست‌ها کمک می‌کنند. رفتار غربی‌ها نیز صادقانه نیست.

وی اضافه کرد: مسئله تروریست‌ مقطعی و زودگذر نخواهد بود. بلکه برای مدت طولانی بیشتر کشور‌ها گرفتار این عارضه خواهند بود. باید در برابر این رفتار‌ها مجاهدت داشت و حساس بود.