به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار ظهر پنجشنبه در گردهمایی هیئتهای اجرایی انتخابات بابیان اینکه در استان همدان ۱۳نفر برای شرکت در انتخابات خبرگان ثبتنام کردند، اظهار داشت: ۱۴۵نفر نیز در استان همدان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه از زمان آغاز ثبتنام برای انتخابات بهطور متوسط روزانه ۲۰نفر برای شرکت در انتخابات به حوزههای مربوطه مراجعه کردند، افزود: از دیروز با رشد سه برابری مراجعات برای ثبتنام در انتخابات روبرو شدیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه انتخابات امسال بهصورت نیمه الکترونیکی انجام میشود، بیان داشت: مراحل انجام انتخابات شامل ۲۵فرآیند بوده که ۲۳فرآیند آن بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
وی در این مورد ادامه داد: دو مرحله شمارش و اخذ رأی نیز بهصورت دستی انجام میشود.
الهی تبار بابیان اینکه قرار بر این است که در یکسوم حوزههای اخذ رأی انتخابات بهصورت تمام الکترونیکی انجام سود، اظهار کرد: استان همدان توانایی و ظرفیت برگزاری انتخابات بهصورت تمام الکترونیکی را دارد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه صندوقهای اخذ رأی شفاف بوده و برگهها دیده میشوند، گفت: هفت کمیته شامل حقوقی، استعلامات، عمومی، آموزش و امنیت و حراست برای برگزاری انتخابات تعیینشده است.
نیروی انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی را ندارد
الهی تبار در ادامه سخنان خود بابیان اینکه هر شعبه دارای دو صندوق اخذ رأی است، بیان داشت: حفظ امنیت انتخابات بر عهده نیروی انتظامی بوده و نیروی انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی را ندارد.
وی با اشاره به اینکه جلسه توجیهی برای فرمانداران و بخشداران برگزار خواهد شد، بیان داشت: کسانی که از سوی فرماندار و یا هیئت اجرایی حکم دارند میتوانند در مخل اخذ رأی حضورداشته باشند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان اظهار داشت: هیچ سلیقهای را در بررسی صلاحیت داوطلبان نباید دخالت داد و حفظ اسرار مردم و اسنادی که در اختیار هیئت اجرایی قرارگرفته از مهمترین مواردی بوده که باید رعایت شود.
وی با تأکید بر اینکه صلاحیت کاندیداها باید بر اساس قانون و اسناد و مدارک انجام شود، بیان داشت: هیئت اجرایی معتمد مردم بوده و باید رد صلاحیتها بر مبنای قانون و مستندات باشد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با تأکید بر اینکه هیئت اجرایی باید دقت نظر بالایی داشته باشد، عنوان کرد: هرکسی در هر سمتی فقط باید وظیفه خود را انجام دهد.
الهی تبار اظهار داشت: داوطلبان انتخابات بعد از تائید صلاحيت از هشت روز باقیمانده به انتخابات میتوانند تبلیغات خود را شروع کنند و تا ساعت هشت صبح روز ششم اسفندماه سال جاری وقت تبلیغ دارند.
وی با اشاره به اینکه وزارت کشور برداشت مطلوبی از حوزه انتخابیه همدان داشته است، گفت: ۹۸درصد شعب اخذ رأی در استان همدان از پوشش مخابراتی برخوردار هستند و تنها ۲۵شعبه دارای مشکل است که در زمان شمارش آراء کار این شعب باید زودتر انجام شود.
معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات است، اظهار داشت: هیئت بازرسی در انتخابات برای کنترل انتخابات اعزام میشود.
محمود رضا عراقی با اشاره به اینکه مصادیق برای جرائم تعیینشده است، گفت: مأمورین موظفند به تخلفات خارج نوبت رسیدگی کنند و مجازات متخلفین از مراحل قانون رسیدگی تخلفات و گزارش به رئیس رسیدگی تخلفات اداری انجام میشود.
وی بابیان اینکه کیفیت نظارت بر انتخابات از طرق مختلف انجام میشود، گفت: رئیس هیئت بازرسی در شهرستانها تعیینشده و وظایف هیئت بازرسی مضاعف بر کار فرمانداران است و تلاش برای بهتر برگزار شدن انتخابات و برای جلوگیری از تخلفات است.
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