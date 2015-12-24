۲۶ درصد اشتغال استان همدان برعهده بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رضوانی جلال ظهر پنج شنبه در شورای هماهنگی کشاورزی استان همدان بابیان اینکه تامین ۹ درصد نیازغذایی جامعه برعهده بخش کشاورزی است، بیان کرد: بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی بابیان اینکه بخش کشاورزی استان در اشتغال زایی رتبه اول را دربین سایر بخش ها به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: بخش کشاورزی به علت بهره وری و سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه بخش کشاورزی کارکردهای چندگانه اقتصاد و محیط زیستی را برعهده دارد، عنوان کرد: باتوجه به اهمیت بالای کشاورزی باید این بخش مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

رضوانی جلال بابیان اینکه استان همدان یک و دو دهم درصد مساحت کشور را تشکیل می دهد و دو چهار دهم درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند، ادامه داد: همدان از قطب های تولید در بخش کشاورزی کشور است.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه ۴۲ هزار بهره بردار در این استان مشغول فعالیت هستند، بیان کرد:۲۶درصد اشتغال استان بر عهده بخش کشاورزی است.

رضوانی جلال با بیان اینکه سه وسه دهم درصد ارزش افزوده کشور متعلق به استان همدان است، عنوان کرد: بشترین بهره برداران در حوزه زارعت مشغول به فعالیت هستند.

وی بابیان اینکه متاسفانه اراضی استان همدان دارای یک پارچگی نیستند، بیان کرد: یک پارچه نبودن اراضی مشکلات زیادی به وجودآورده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه ۹۲ درصد زمین های استان کمتر از ۲۰ هکتار وسعت دارند، ادامه داد: این آمار برای بخش کشاورزی استان مشکل آفرین است.

رضوانی جلال بابیان اینکه باید یک پارچگی در این زمین ها ایجاد شود، اظهار داشت: با تغییر الگوی کار و خود مکانیزه کردن می توان مقداری از این مشکلات را کاهش داد.

۴۴ درصد بهره برداران کم سواد و ۵۵ درصد دارای سواد قابل قبول هستند

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان به وضعیت سواد بهره برداران نیز اشاره کرد و گفت: ۴۴ درصد بهره برداران کم سواد و ۵۵ درصد دارای سواد قابل قبول هستند.

وی بابیان اینکه از سال ۷۹ تا ۹۱ با سیر نزولی ارزش افزوده در بخش کشاورزی مواجه بودیم، ادامه داد: از سال ۹۱ به بعد ارزش افزوده بخش کشاورزی سیر صعودی را به خود گرفته است.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه ارزش افزوده بخش کشاورزی همدان در کشور ۲۲ و هشت دهم درصد است، بیان کرد: ارزش افزوده کل کشور ۱۱ درصد است و این نشان دهنده دو برابر بودن ارزش افزوده بخش کشاورزی استان همدان است.

رضوانی بابیان اینکه ارزش افزوده هشت استان هم جوار همدان ۱۴ و نیم درصد است، ادامه داد:استان همدان با ۲۲ درصد ارزش افزوده در این بخش موفق تر است.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه طبق اخرین آمار کشوری بخش کشاورزی از رشد منفی خارج شده است، عنوان کرد: رشد مثبت کشاورزی کشور پنج و هفت دهم درصد بوده و خوشبختانه از رشد منفی خارج شده ایم.

رضوانی بابیان اینکه استان همدان سالانه چهار و ۹ دهم میلیون تن تولید دارد، بیان کرد: استان همدان رتبه نهم کشور و رتبه اول در بین هشت استان هم جوار را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: استان همدان در تولیدات زراعی رتبه پنجم، در تولیدات دامی رتبه هشتم، در تولیدات باغی رتبه ۱۳ و در تولیدات گیاهان دارویی رتبه اول را در اختیار دارد.

۱۲۰هزار هکتار آبیاری تحت فشار در استان همدان انجام شده است

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه ۱۲۰هزار هکتار آبیاری تحت فشار در استان همدان انجام شده است، ادامه داد:در آبیاری تحت فشار رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده ایم.

رضوانی بابیان اینکه روند جذب اعتبارات به خوبی پیش رفته است، بیان کرد: انتظار می رود روند جذب اعتبارات استان با توجه به ۲۲ درصد ارزش افزوده این استان بهتر باشد.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان به برنامه های بخش کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار مدیریتی از جمله برنامه های این سازمان است چراکه با کاهش شدید پرسنل روبرو بوده ایم.

وی بابیان اینکه در سال گذشته ۳۲۲ میلیارد تومان درقالب اعتبارات و تسهیلات در بخش های مختلف تزریق شده است، عنوان کرد: افزایش ضریب خودکفایی و امنیت غذایی از مهم ترین اولویت ها هستند.

رضوانی بابیان اینکه استان همدان به علت دارا بودن سرد خانه های بسیار مشکلی در ذخیره سیب زمینی ندارد، ادامه داد: تنظیم بازار بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه کشتار گاهی که صادرات محور باشد در استان همدان وجود ندارد، ادامه داد: باید زیر ساخت های لازم برای ایجاد این کشتارگاه ایجاد شود.

رضوانی در پایان عنوان کرد: استان همدان ۲۶۴ میلیون دلار محصولات کشاورزی به خارج از استان صادر کرده است.