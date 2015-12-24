بیش از ۱۲۰هزار واحدتولیدی در کشور زیرپوشش سازمان استاندارد نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی‌ مقدم بعدازظهر پنجشنبه در کارگروه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا بابیان اینکه جایگاه استاندارد مظلوم واقع‌شده و این در حالی است که تنها مسیر توسعه پایدار استانداردها هستند، گفت: استانداردهای لازم را در همه زمینه‌ها رعایت نکرده‌ایم بنابراین شاید به رشد دست پیدا کنیم اما به توسعه دست پیدا نخواهیم کرد

وی بابیان اینکه برای ورود سرمایه‌گذاران به کشور به یک‌زبان مشترک نیاز است و امروز بیشتر از گذشته، حساسیت استاندارد احساس می‌شود، گفت: باید به استاندارد دسترسی پیدا کنیم.

مرندی مقدم بابیان اینکه باید بررسی کرد که کشور درزمینهٔ استانداردسازی در کجا قرار دارد و باید فاصله خود با آینده را سنجید، گفت: سازمان ملی استاندارد ۸۰ سال قدمت دارد و تاکنون ۸۰۰ قلم کالا را مشمول استاندارد اجباری کرده است.

وضعیت مطلوبی درزمینهٔ استانداردسازی در کشور نداریم

وی بابیان اینکه وضعیت مطلوبی درزمینهٔ استانداردسازی در کشور نداریم و رسالت خود را اجرا نکرده‌ایم، افزود: ۲۴ هزار واحد تولیدی در کشور ۸۰۰ قلم کالا تولید می‌کنند.

مرندی‌ مقدم بابیان اینکه در کشور بیش از ۱۲۰ هزار واحد تولیدی وجود دارد که زیرپوشش سازمان استاندارد نیستند، گفت: باید ۱۰۰ هزار واحد تولیدی دیگر به تعداد واحدهای تولیدی زیرپوشش استاندارد اضافه شود.

وی با تأکید بر اینکه برای انجام این کار باید توان سازمان ملی استاندارد را حداقل هفت برابر افزایش داد، افزود: در کشورهای توسعه‌یافته هیچ‌گونه استاندارد اجباری وجود ندارد.

میزان استانداردهای اجباری یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و یا توسعه‌نیافتگی هر کشوری است

وی بابیان اینکه میزان استانداردهای اجباری یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و یا توسعه‌نیافتگی هر کشوری است، ادامه داد: ۲۷ هزار استاندارد ملی در کشور تدوین‌شده که از این تعداد یک هزار استاندارد اجباری است.

وی بابیان اینکه ایران تنها کشور با استاندارد رایگان است، افزود: ۲۱۰۰ آزمایشگاه با اداره استاندارد همکاری می‌کنند و ۳۰۰ شرکت بازرسی با ۲هزار پرسنل با استانداردسازی همکاری دارند.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از ضرورت وجود دفاتر استانداردسازی در تمام وزارتخانه‌ها سخن گفت و افزود: کارگروه‌های استانداردسازی به توسعه و ارتقا صنعت، تجارت و خدمت کمک می کنند.

معاون عمرانی استاندار همدان نیز در این مراسم بابیان اینکه سیاست‌های دولت بر خرد جمعی و استفاده از ابتکار و نوآوری استوار است، گفت: درزمینهٔ استانداردسازی برنامه‌های خوبی اجراشده است.

باید از روش‌های خودکنترلی در استانداردسازی استفاده کرد

محمود رضا عراقی با تأکید بر اینکه باید از روش‌های خودکنترلی در استانداردسازی استفاده کرد، گفت: در این راستا باید اصل مهم اعتماد زنده شود.

وی با اشاره به اینکه در کشور برخی قوانین به نحوی است که فرد به‌راحتی می‌تواند اقدام به تخلف کند، بیان کرد: برای داشتن زبان مشترک با دنیا وجود استاندارد ضروری است.

مدیرکل استاندارد استان همدان نیز بابیان اینکه استانداردسازی در حوزه تجاری‌سازی اقتصاد کشور را پیش می‌برد، گفت: استاندارد مسئله‌ای فرا بخشی است و به دلیل اهمیت موضوع استاندارد همه دستگاه‌ها باید باهم در این راستا هماهنگ باشند.

سعید میر نظامی مدنی بابیان اینکه دولت تصمیم گرفت ذیل شورای برنامه‌ریزی استان کارگروهی برای استانداردسازی ایجاد کند، گفت: استانداردسازی باید در واحدهای تولیدی و خدماتی پیگیری شود تا کالاها و خدمات امکان صادرات داشته و کالاها به نحوی تولید شوند که امکان رقابت با کالاهای دیگر را داشته باشند.

مصرف داخلی باید با رویکرد کالای باکیفیت باشد تا حفظ بازارهای جهانی ممکن شود

وی بابیان اینکه مصرف داخلی باید با رویکرد کالای باکیفیت باشد تا حفظ بازارهای جهانی ممکن شود، ادامه داد: سازمان ملی استاندارد متولی حوزه‌های مختلف در عرصه کیفیت و تولید و یکی دیگر از وظایف استاندارد پس از تدوین، نشر و ترویج استانداردها است.

سعید میر نظامی مدنی بابیان اینکه سازمان ملی استاندارد نظارت بر اجرای استانداردها را به‌صورت یک سازمان بین بخشی و فرا بخشی بر عهده دارد، ادامه داد: باید خروجی استانداردها ارتقا کالا و خدمات در کشور باشد.

مدیرکل استاندارد استان همدان بابیان اینکه تنها مسیری که می‌تواند کشور را به سمت توسعه‌یافتگی هدایت کند، استانداردسازی است، گفت: استانداردسازی هزینه‌های درمان را نیز کاهش می‌دهد.

وی بابیان اینکه استان همدان در بحث تدوین و پژوهش موضوعات فنی در استانداردسازی پیشرو بوده است، بیان کرد: تدوین استاندارد تنها بر اساس تحقیق و پژوهش است.

معاون استانداردسازی و آموزش اداره استاندارد استان همدان نیز بابیان اینکه استاندارد تدوین دانش فنی است، گفت: استاندارد زمینه توسعه را فراهم می‌کند.

۸۰۰ مورد استاندارد اجباری تدوین‌شده است

محمد هاشمی با اشاره به اینکه سازمان استاندارد تنها مرجع ایجاد استاندارد است، بیان کرد: از بدو تأسیس سازمان استاندارد ۸۰۰ مورد استاندارد اجباری تدوین‌شده است.

وی بابیان اینکه موضوع خود اظهاری و خودکنترلی در سیستم تحول نظام استانداردسازی مطرح می‌شود، گفت: استاندارد زبان مشترک جهانی است و تا زمانی که نتوان با دنیا با زبان مشترک حرف زد، مشکلات وجود خواهد داشت.

هاشمی با تأکید بر اینکه بدون داشتن استاندارد به‌عنوان یک‌زبان مشترک نمی‌توان با دنیا تعامل داشت، کیفیت را مقوله‌ای جدا از استاندارد دانست و گفت: کیفیت رضایتمندی مشتری است و در دوران پسا تحریم هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون داشتن کیفیت در بازار تجارت باقی بماند.

معاون استانداردسازی و آموزش اداره استاندارد استان همدان با تأکید بر وجود مثلث استاندارد، کیفیت و رقابت، گفت: در حال حاضر سه شرکت تدوین‌کننده استاندارد در همدان وجود دارد.

هاشمی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۴ کارشناس رسمی استاندارد در استان مشغول فعالیت هستند و استان همدان بستر و توان مناسب برای تدوین استاندارد را دارد، افزود: پژوهش‌های حوزه استانداردسازی کاربردی هستند.