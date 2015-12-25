رمز پیروزی ملت ایران اتحاد کلمه بر اساس قرآن و اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر حدادیان در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهرستان ضمن تبریک هفته وحدت و ولادت حضرت محمد (ص) گفت: یکی از مسائل مهم و حیاتی که همواره به آن تاکید فراوان شده حفظ وحدت میان امت مسلمان است.

امام جمعه موقت بشرویه اظهار داشت: جامعه متحد اسلامی همواره سرافراز و پیروز است و اسلام با وحدت محمدی که در آغاز بعثت رسول الله در بین مسلمان‌ها شکل گرفت توانست ادامه راه پیدا کند.

وی بیان کرد: ملت اسلامی در صورت حفظ وحدت در همه موارد پیروز و سربلند خواهند بود اما اگر وحدت اسلامی شکسته و تفرقه بوجود آید این ملت طعمه شیاطین قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام حدادیان بیان کرد: به دلیل ارزش‌های بالای وحدت باید با کسی که در سبب تفرقه انگیزی و جدایی ملت جامعه تلاش می‌کند به جد مبارزه کنیم.

امام جمعه موقت تاکید کرد: تنها راه بازگشت به امت یکپارچه اسلامی اجابت ندای وحدت پیامبر خاتم است.

دشمن به دنبال برهم زدن اتحاد در ایران است

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا به امروز پرچم توحید و وحدت اسلامی را بر افراشته و با اعلام هفته وحدت در ولادت پیامبر اکرم(ص) همگان را به برادری و اخوت دعوت کرده است.

حجت الاسلام حدادیان افزود: به این دلیل که پرچم داری وحدت اسلامی توسط این نظام و انقلاب برای دشمنان خوش آیند نبود لذا دشمنان در پی تفرقه افکنی شدند تا از این طریق به اهداف شوم خود دست یابند و مدام در حال توطئه علیه این نظام و انقلاب هستند.

وی اظهار داشت: رهبر کبیر انقلاب با معرفی وحدت، راز پیروزی خود را در این واژه قرار دادند و با همین عامل توانستند نظام انقلاب اسلامی را پایه گذاری کنند.

امام جمعه موقت بشرویه ادامه داد: از امور مهمی که بر همه ما واجب است دفاع از جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اخوت و برادری میان امت اسلامی ماست.

حجت الاسلام حدادیان تاکید کرد: تمام مسلمانان چه اهل سنت و چه شیعه برادر هستند و بایستی در حفظ وحدت خود کوشا باشند.

وی بیان کرد: منظور از وحدت از دیدگاه مقام معظم رهبری نبودن تفرقه و نفاق و درگیری و کشمکش و رودررو قرار نگرفتن مسلمانان است.

حجت الاسلام حدادیان امام جمعه موقت بشرویه در ادامه خطبه‌های خود و با اشاره به مناسبت‌های هفته ضمن تبریک ولادت عیسی مسیح گفت: زندگانی انبیا و پیامبران الهی به طریقی با قوت گرفتن از اراده پروردگار است.

وی افزود: در نظام طبیعی و معمولی ما فرزندی که از مادر متولد شد باید روز به روز و هفته به هفته بزرگ شود و از طریق مدرسه دانش بیاموزد اما انبیای الهی نیاز به مکتب رفتن و مدرسه ندارند و همه انبیا الهی از این قائده و قانون بهره‌مند بودند که بدون رفتن به مدرسه همه آن‌ها علم و دانش فراوان داشتند.

امام جمعه موقت بشرویه ادامه داد: از لحاظ طبیعی هیچ فرزندی در بدو تولد قادر به تکلم نیست که حتی بخواهد استدلال نماید اما عیسی مسیح در قنداقه پیچیده سخن باز می‌کند و اعلام می‌دارد که من بنده خدای تبارک و تعالی هستم.

حجت الاسلام حدادیان اظهار داشت: اگر کسی می‌خواهد راه خدا‌شناسی را طی کند بایستی زندگی انبیای الهی را مطالعه کند و امید است که بصیرت و بینایی خود را با مطالعه زندگانی انبیا الهی افزایش دهیم.

وی در ادامه اشاره به مناسبت‌های هفته به روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات و عواقب آن اشاره کرد و اظهار داشت: زلزله یک امر طبیعی است اما می‌توان با مقاوم سازی ابنیه و ساختمان از خسارات به وجود آمده را کاهش داد.

زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

حجت الاسلام حدادیان با اشاره به سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی گفت: نهضت سوادآموزی یکی از یادگاران امام راحل است و یکی از ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران این است که برای فراگیری علم و دانش مرزی را قائل نشده‌اند.

وی بیان کرد: ۱۷ ربیع الاول سالروز ولادت پیامبر اکرم و رئیس مکتب امام صادق می‌باشد که امید می‌رود همگان ایشان را به عنوان اسوه اخلاقی خود قرار دهند.

امام جمعه موقت بشرویه با اشاره به حادثه ۹ دی و فتنه سال ۸۸ گفت: در این فتنه دشمنان خارجی با اطمینان به دشمنان داخلی به مقدسات ما و مکتب عاشورا اهانت کردند و نهایتا ملت هوشیار و بیدار ایران که از ابتدای انقلاب تا کنون هر لحظه احساس کردند دشمن در پی خدشه وارد کردن به نظام است، در صحنه حضور یافتند تا سبب ناامیدی دشمنان شوند.

امام جمعه موقت بشرویه با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در آینده داریم که می‌طلبد با آگاهی، صبورانه و داشتن انتخابی اصلح به خوبی انتخابات را برگزار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات؛ دشمن را ناامید می‌کند و عزت بیشتری را برای نظام ما در بر خواهد داشت از ملت ایران خواست تا مانند همیشه با شکوه در انتخابات شرکت کنند.